Телеведущего Николаева экстренно госпитализировали в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

«Актер почувствовал себя плохо, его поместили в реанимацию столичной больницы», – сообщил источник, пишет РЕН ТВ.

Известно, что Николаев на протяжении длительного времени борется с тяжелым заболеванием. Подробности о состоянии здоровья и диагнозе артиста официально пока не раскрываются.

Юрий Николаев – народный артист России, начал карьеру на телевидении еще в 1973 году. Он прославился как ведущий таких программ, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово», и имеет большой вклад в развитие отечественного телевидения.

Ранее Николаев сообщил, что сломал ногу, но отказался комментировать информацию о своей госпитализации.

В январе Николаев опроверг сообщения в СМИ о проблемах с памятью, заверив, что не замечал изменений в своем состоянии.