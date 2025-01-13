Телеведущий Юрий Николаев подтвердил перелом ноги

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул: «Все в порядке. Да, я сломал ногу, но от этого никто не застрахован». На вопрос о возможном нахождении в больнице Николаев отвечать отказался.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Юрий Николаев был доставлен в реанимацию с переломом бедра после новогодних праздников, сообщает ТАСС.

Юрий Николаев – популярный телеведущий и актер, известный своими работами в программах «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному». Он награжден орденами Дружбы и Почета, а также имеет звание народного артиста РФ с 1998 года.

Ранее сообщалось, что актер Евгений Косырев был госпитализирован из Театра Вахтангова в Москве перед постановкой «Утиная охота», и спектакль прошел без его участия.