Найдена «самая коренная москвичка»

Объявлено о повышении стоимости проезда в городском транспорте Москвы

Департамент транспорта Москвы объявил о росте тарифов на проезд в общественном транспорте

Tекст: Дарья Григоренко

По новым расценкам, разовая поездка по карте «Тройка» подорожает с 67 до 75 рублей, а билет «Единый» на одну поездку – с 80 до 90 рублей, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что корректировка проводится ежегодно, однако с 2011 года темпы индексации стабильно остаются ниже уровня инфляции. В среднем стоимость поездок по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличится примерно на 3,5 рубля. При этом абонементные тарифы остаются самыми доступными среди мегаполисов России, подчеркнули в департаменте. Пятый год подряд самым выгодным способом оплаты признается биометрия – одна поездка по ней обойдется в 71 рубль, что на 12 рублей дешевле оплаты банковской картой.

Согласно новой тарифной сетке, проезд по «Тройке» подорожает до 75 рублей, поездка по билету «90 минут» – до 112 рублей. За пересадку «метро + МЦД» по «Тройке» придется заплатить 102 рубля, а бесконтактная оплата картой или смартфоном в метро и МЦД составит 83 рубля.

Разовая поездка по билету «Единый» теперь будет стоить 90 рублей, две – 180 рублей. Суточный безлимит, записанный на «Тройку», подорожает до 415 рублей, трехсуточный – до 800 рублей. Стоимость безлимитного проездного на 30 дней вырастет до 3 460 рублей, на 90 дней – до 8 450 рублей, на год – до 24 900 рублей. Корректировка коснется и тарифов с учетом пригородной зоны.

Изменения затронут и наземный транспорт: проездные на 30 дней будут стоить 2 тыс. 250 рублей, на 90 дней – 5 тыс. 950 рублей, на год – 18 тыс. 400 рублей.

Со 2 января обновятся и тарифы на регулярный речной электротранспорт. В период «летнего тарифа» поездка при оплате банковской картой или по СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 – в выходные; по «Кошельку» – 330 и 500 рублей соответственно; по биометрии – 230 и 400 рублей. В «зимний» период будничные расценки сохранятся, а выходные при оплате картой или по СБП будут стоить 170 рублей, по «Кошельку» и биометрии – 145 рублей.

Поездки по абонементам «Единый» на 30, 90 или 365 дней по-прежнему включают речные маршруты круглый год.

Также будет проведена индексация тарифов на межмуниципальные автобусные линии между Москвой и Московской областью. Повышение составит в среднем 14,3% для маршрутов с фиксированной стоимостью и 14,9% – для маршрутов с зональной тарификацией. Все льготы и действующие проездные сохраняются.

Кроме того, с 1 января 2026 года обновится стоимость эвакуации и хранения автомобилей.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил, что стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик будет увеличена с 13 октября.