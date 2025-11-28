Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России

Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана

Tекст: Татьяна Косолапова

12-летняя Таисия Блаженская, дочь репатриантов из Казахстана, записала обращение, в котором рассказала, что пропускает уже вторую четверть, поскольку не может учиться в российской школе. Она рассказывает, что она успешно сдала тест на знание русского языка, после чего ее зачислили в учебное заведение, однако позже ей сообщили об ошибке и заявили, что смогут принять лишь при наличии гражданства.



«Дети-носители языка, русские дети откуда бы не приехали – из Казахстана, США или любой другой страны, – должны обязательно иметь право на обучение в школе. Даже если гражданство не оформлено, какая разница! Это наши дети, наши по духу», – говорит Милонов.

Он считает, что нужно принять экстраординарное решение – изменить закон. «Наш ребенок, приехавший в Россию, приехавший домой, должен учиться в школе, и это наша священная обязанность. Так что девочка, дорогая, приезжай к нам. Если надо, я за руку отведу в Петербурге, Москве в школу», – предложил Милонов.

В начале сентября приехавшие в Россию русскоязычные дети, которые не прошли тест на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, опубликовали в интернете обращение. На видео ребят пожаловались, что из-за провала тестирования им отказали в приеме в школу.