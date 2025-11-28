Песков анонсировал участие Путина в V Конгрессе молодых ученых

Tекст: Алексей Дегтярев

«Международное мероприятие, очень широкая палитра была представлена с географической точки зрения. Состоится беседа», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что глава государства выступит со вступительным словом, а ученые станут говорить на разные темы. В числе возможных тем – привлечение ведущих специалистов в ведущие образовательные вузы, научные учреждения, а также другие вопросы.

Кроме того, Путин намерен провести в пятницу несколько встреч закрытого характера.

Также представитель Кремля отметил, что президент плодотворно поработал в Киргизии, на саммите ОДКБ.

В декабре 2024 года Путин на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых отмечал, что наука, образование и искусство должны способствовать объединению людей разных национальностей и взглядов, создавая фундамент для развития человечества.