Грузия назвала Центральную Азию приоритетом во внешней политике
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что центральноазиатское направление становится одним из приоритетов во внешней политике ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Общественному телевидению Грузии, она отметила, что «о сотрудничестве со странами Центральной Азии, где происходят важные процессы и события, все активнее говорят в Тбилиси».
«Было бы преступной ошибкой закрывать глаза на происходящее в Центральной Азии и воздерживаться от сотрудничества со странами этого региона, потому что мы держим курс на ЕС», – отметила министр.
По словам Маки Бочоришвили, Грузия имеет «притягательное геополитическое расположение» и «использует его во благо государства и лучшего позиционирования на международной арене».
Министр также подчеркнула, что ее страна к 2030 году будет «готова лучше всех остальных стран-кандидатов к вступлению в ЕС».
Говоря о взаимоотношениях с НАТО, руководитель грузинской дипломатии отметила, что «Грузия сделала все необходимое со своей стороны, чтобы получить натовский зонтик безопасности, однако отсутствует единственное – политическое решение Североатлантического альянса».
«Если говорить о контрибуции в евроатлантическую безопасность, то Грузия внесла намного больше, чем получила», - сказала Мака Бочоришвили.
«Проявлением недостатка политической воли со стороны НАТО является то, что Грузия до сих пор не получила План по членству», – заявила министр иностранных дел.
Мака Бочоришвили также выразила «сожаление» поведением посла Германии Петера Фишера, который резко критикует власти страны, а накануне заявил о закрытии «грузинского файла» по вступлению страны в Евросоюз и обвинил в этом грузинское правительство.
«Посол Германии нам регулярно угрожает. Говорит неприемлемым тоном с общественностью Грузии, это вызывает большое сожаление», – заявила она.
По ее словам, из-за посла «ухудшились невероятные отношения Грузии и Германии».
По словам министра, Фишер «имеет иную повестку дня, чем способствование улучшению двусторонних отношений».
«Мы будем максимально корректны, в рамках дипломатии, – отметила она. – Для нас очень важно партнерство с Германией, мы очень ценим складывавшиеся десятилетиями отношения в разных сферах».