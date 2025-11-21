Ростехнадзор сообщил о причинах прорыва дамбы в Орске в 2024 году

Ростехнадзор выявил неверные проектные решения при строительстве дамбы в Орске

Tекст: Елизавета Шишкова

Причины прорыва дамбы в Орске во время паводка 2024 года были установлены комиссией Ростехнадзора, передает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, приведшими к аварии факторами стали неверные проектные решения, ошибки в определении расхода воды реки Урал в половодье, а также значительные нарушения при строительстве сооружения.

В сообщении Ростехнадзора отмечается, что прогноз весеннего половодья содержал существенные неточности. Недостаточная организация работ по подготовке Ириклинского водохранилища к приему паводковых вод стала еще одной причиной происшествия.

Ростехнадзор особо подчеркнул, что при эксплуатации гидротехнических сооружений не были соблюдены обязательные требования законодательства.

Напомним, в Орске восстановили участок дамбы, прорванный 5 апреля 2024 года.

Власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске вместо затопленной. Сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.

Мэр Орска подал в отставку, его прошение было удовлетворено.