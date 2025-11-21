Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Ростехнадзор сообщил о причинах прорыва дамбы в Орске в 2024 году
Ростехнадзор выявил неверные проектные решения при строительстве дамбы в Орске
Расследование выявило, что наводнение в Орске в 2024 году стало возможным из-за ошибок при проектировании и нарушений при строительстве защитной дамбы.
Причины прорыва дамбы в Орске во время паводка 2024 года были установлены комиссией Ростехнадзора, передает ТАСС.
Согласно заявлению ведомства, приведшими к аварии факторами стали неверные проектные решения, ошибки в определении расхода воды реки Урал в половодье, а также значительные нарушения при строительстве сооружения.
В сообщении Ростехнадзора отмечается, что прогноз весеннего половодья содержал существенные неточности. Недостаточная организация работ по подготовке Ириклинского водохранилища к приему паводковых вод стала еще одной причиной происшествия.
Ростехнадзор особо подчеркнул, что при эксплуатации гидротехнических сооружений не были соблюдены обязательные требования законодательства.
Напомним, в Орске восстановили участок дамбы, прорванный 5 апреля 2024 года.
Власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске вместо затопленной. Сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.
Мэр Орска подал в отставку, его прошение было удовлетворено.