Путин: Преступления нацистов не имеют срока давности
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет» подчеркнул, что совершенные нацистами преступления были однозначно осуждены Нюрнбергским трибуналом 80 лет назад, и не имют срока давности, сообщается на сайте Кремля.
«Нормы и принципы Нюрнбергского процесса и сегодня актуальны: они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы», – говорится в обращении президента.
Глава государства обратил внимание на объединение представителей власти, молодежных и волонтерских организаций, научного сообщества и работников архивов и музеев на площадке форума.
Президент отметил, что благодаря их усилиям активно проводятся поисковые экспедиции, рассекречиваются архивные материалы и реализуются новые инициативы, которые позволяют открывать ранее неизвестные факты о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на захваченных советских территориях.
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что угроза неонацизма сохраняется, а ее «опасные метастазы» фиксируются на Украине и в ряде европейских стран.
Минобороны России запустило специальный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит» к 80-й годовщине трибунала. На сайте ведомства опубликованы уникальные архивные материалы, ранее неизвестные широкой публике.