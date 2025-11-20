  • Новость часаИз России депортировали свыше 19 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2025»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    Путин призвал учить детей думать, а не нажимать на кнопки
    Трамп одобрил новый план урегулирования на Украине из 28 пунктов
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    25 комментариев
    20 ноября 2025, 10:19 • Новости дня

    Путин: Преступления нацистов не имеют срока давности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет» подчеркнул, что преступления, совершенные нацистами, не имеют срока давности.

    Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет» подчеркнул, что совершенные нацистами преступления были однозначно осуждены Нюрнбергским трибуналом 80 лет назад, и не имют срока давности, сообщается на сайте Кремля.

    «Нормы и принципы Нюрнбергского процесса и сегодня актуальны: они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты, служат поиску достойных ответов на современные глобальные вызовы и угрозы», – говорится в обращении президента.

    Глава государства обратил внимание на объединение представителей власти, молодежных и волонтерских организаций, научного сообщества и работников архивов и музеев на площадке форума.

    Президент отметил, что благодаря их усилиям активно проводятся поисковые экспедиции, рассекречиваются архивные материалы и реализуются новые инициативы, которые позволяют открывать ранее неизвестные факты о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на захваченных советских территориях.

    Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что угроза неонацизма сохраняется, а ее «опасные метастазы» фиксируются на Украине и в ряде европейских стран.

    Минобороны России запустило специальный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит» к 80-й годовщине трибунала. На сайте ведомства опубликованы уникальные архивные материалы, ранее неизвестные широкой публике.

    19 ноября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    Глава государства поинтересовался у разработчика компании в«Яндекс», у которого пятеро детей, о влиянии цифровых помощников и искусственного интеллекта на способность подрастающего поколения самостоятельно думать, передает ТАСС.

    «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил Путин. Разработчик попытался объяснить, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные размышления детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Он подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Путин призвал разработчика задуматься об этом.

    Позднее во время пленарного заседания, президент снова вернулся к этой теме и пересказал свою беседу с разработчиком.

    «Вы знаете, шутки шутками… Он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не «догонял» отчасти, а он не смог мне ответить на это, понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто», – подчеркнул Путин.

    По его мнению, надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. «Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда, это серьезная вещь для будущих поколений, для России, очень важная», – сказал президент.

    Ранее Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    В августе компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжительность жизни человека может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным , заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

    «Можно, наверное, довести (продолжительность жизни) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также напомнил, что ранее люди жили значительно меньше: когда-то средний возраст составлял 20, 30 или 35 лет, и это считалось нормой. Затем этот показатель начал расти, достигнув 45, 50 лет, а теперь в некоторых странах средняя продолжительность жизни уже приближается к 80 годам. «И мы стремимся (к этому), – отметил президент. – Мы цели даже определенные ставим перед собой в увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем».

    При этом глава государства подчеркнул, что главное в жизни – не число прожитых лет.

    «На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить, главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.

    А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности, говорю без всякой иронии. Именно поэтому я и в своем выступлении сказал, и сейчас хочу этим закончить: в основе разработок наших национальных платформ должны лежать прежде всего наши традиционные ценности всех народов Российской Федерации», – добавил Путин.

    Ранее Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике подчеркнул особое значение поддержки семей для государственной политики. Глава государства отметил, что несмотря на уже действующие меры поддержки семей, их пока недостаточно для обеспечения демографического роста.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования

    Путин рассказал о недавнем прохождении двухдневного медобследования

    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, поделился подробностями о недавно пройденном медицинском обследовании.

    По словам главы государства, процедура заняла почти двое суток, передает ТАСС. «Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток – с ночевкой в клинике», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что прибыл в клинику во второй половине дня и покинул ее на следующий день. Путин также отметил, что результаты обследования оказались благоприятными: «Слава богу, все хорошо».

    Обсуждая технологии, представленные на выставке, глава государства прокомментировал инициативу главы «Сбера» Германа Грефа по внедрению искусственного интеллекта в чекапы. «Пройти такое обследование за минуту – кажется фантастикой», – сказал он.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    Комментарии (15)
    19 ноября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин: Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций
    Путин: Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена начать серийное производство малых атомных электростанций, заявил президент Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Глава государства подчеркнул: «Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»

    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и «роботов»

    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможности искусственного интеллекта (ИИ) только на первый взгляд выглядят как шутка или игра, а на самом деле это серьезное дело, так как детей нужно в школах, в вузах и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто. Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов – развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные – «роботы» такие, которые только кнопки нажимают», – сказал президент.

    Путин отметил, что это непростая задача для системы образования, для Минпросвещения и для Министерства науки и образования: как побуждать думать?

    По его словам, это задача для преподавательского состава и для всей системы.

    «Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим», – обратился к специалистам глава государства.

    Напомним, на этой же конференции президент Путин обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» возможное негативное влияние подобных технологий на развитие мышления у детей. «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил президент. Разработчик ответил, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные рассуждения детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Путин подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Глава «Сбера» Герман Греф в ходе ВЭФ назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий.

    Комментарии (7)
    19 ноября 2025, 13:48 • Новости дня
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На площадке первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» начался ключевой этап технологического оснащения, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что представленные видеоматериалы и выступления коллег подтверждают переход к ключевому этапу технологического оснащения станции.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в строительстве АЭС задействовано более 25 тыс. человек, из которых более 17 тысяч – граждане Египта, пишет ТАСС. По его словам, продолжается активная подготовка персонала для дальнейшей эксплуатации станции.

    Лихачев уточнил, что после запуска объекта на нем будут работать свыше 1,7 тыс. специалистов, подготовленных Технической академией Росатома. Это первый атомный энергоблок Египта, и строительство проходит в соответствии с установленным графиком.

    Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи. Россия создает в Египте новую отрасль энергетики, строя АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских специалистов для обслуживания станции.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил благодарность российскому лидеру за реализацию первого в стране атомного энергетического проекта.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей

    Путин: Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей

    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей, заявил президент России Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Он отметил, что этот вопрос напрямую касается государственного и технологического суверенитета страны, передает РИА «Новости». «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    Ранее в России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 20:05 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране.

    По словам главы государства, речь идет не только о развитии отрасли, но и об управлении всей деятельностью, связанной с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    «Нужен административный ресурс, поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, министров и правительство в целом подумать, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью», – сказал он во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей стране.

    «В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель - совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей. В развитии этой цели я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    Комментарии (3)
    19 ноября 2025, 23:15 • Новости дня
    Песков заявил о возможности моментального телефонного разговора Путина и Трампа

    Песков допустил моментальный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров России и США может быть организован моментально, отвечая на вопрос об уровне контактов между Москвой и Вашингтоном.

    «Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров. Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту», – приводит ТАСС слова Пескова

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков  допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.


    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп упомянул разговор с Путиным, в котором назвал украинский конфликт «бредовым»
    Трамп упомянул разговор с Путиным, в котором назвал украинский конфликт «бредовым»
    @ скриншот с видео YouTube-канала DRM News

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии признался в том, как завершил восемь военных конфликтов и просил позволить ему справиться с девятым на Украине.

    «Только представьте, я уладил восемь конфликтов, восемь войн. И мне осталось одно, то, о чем я думал, как о простейшей задаче из-за того, что у меня хорошие отношения с российским президентом [Владимиром] Путиным... Да и я дал маху: думал, уж если я разрулил войну, которая длилась 36 лет [Карабахский конфликт], даже в Конго и Руанде, где умирали миллионы, я смог справиться за сутки <...> то смогу и это», – заявил Трамп во время выступления, которое транслировал YouTube-канал DRM News.

    Когда Трамп рассказывал о конфликте Азербайджана и Армении он снова подчеркнул, как много лет это продолжалось, но он справился.

    «Путин звонил мне и сказал, мол поверить не могу, что вы это уладили, мы так долго пытались это сделать. А я ответил: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну», – добавил Трамп о попытках уладить украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что американская администрация якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной. Песков сообщал, что российская сторона не получала никакой информации из Киева и ни о каких новациях в вопросе урегулирования конфликта не знает.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, где впервые установили корпус реактора первого энергоблока.

    Владимир Путин подключился по видеосвязи из Москвы к торжественной церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока новой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа», передает ТАСС. На мероприятии также присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    АЭС «Эль-Дабаа» строят согласно межправительственному соглашению между Россией и Египтом, подписанному в 2015 году. Возведением станции занимается российская компания «Росатом».

    Комплекс будет состоять из четырех энергоблоков с совокупной мощностью 4800 мегаватт. Ожидается, что проект поможет укрепить энергетическую независимость и энергетическую безопасность Египта.

    Напомним, Россия строит в Египте первую атомную электростанцию «Эль-Дабаа» и обучает египетских студентов ее эксплуатации.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Владимиру Путину за реализацию этого проекта.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    В МИД назвали сферы будущих соглашений для подписания Путиным и Моди

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время саммита президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди планируется подписание ряда соглашений, среди которых документы о сотрудничестве в миграционной и экономической сферах.

    «Ожидается принятие целого пакета документов в различных отраслях нашего сотрудничества: и в торгово-экономической сфере, и в плане наращивания инвестиций, и, возможно, в области миграции. Поэтому нам представляется, что действительно все эти документы позволят вывести наше сотрудничество на новый уровень», – сообщил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Он уточнил, что все идет по плану, встреча представителей двух стран готовится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Путина принять участие в этом саммите. Путин встретился 18 ноября с главой МИД Индии в Кремле.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:14 • Новости дня
    Путин призвал внедрять ИИ-агентов в управленческие и производственные процессы
    Путин призвал внедрять ИИ-агентов в управленческие и производственные процессы
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил стратегическое значение генеративного искусственного интеллекта и усиливающуюся конкуренцию ведущих стран за обладание такими технологиями.

    Технологии генеративного искусственного интеллекта становятся одним из ключевых объектов соперничества между ведущими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey, передает ТАСС. По его словам, теперь за право обладать своими фундаментальными языковыми моделями конкурируют не только крупные компании, но и целые государства.

    Путин отметил, что еще два года назад подобные технологии могли выполнять лишь простые задачи, но теперь генеративный ИИ позволяет создавать интеллектуальных помощников – ИИ-агентов, а также беспилотный транспорт и роботов. «Что важно, они действуют не по жестким заданным алгоритмам, а принимают все более автономные решения без участия человека», – подчеркнул президент.

    Он добавил, что тот, кто уже использует такие продукты, получает серьезные преимущества в эффективности и производительности труда. Путин также выразил мнение, что ИИ-помощников необходимо активно внедрять в управленческие и производственные процессы, чтобы повысить их результативность и конкурентоспособность на мировом рынке.

    Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.


    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ

    Путин прибыл на конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин приехал в штаб-квартиру «Сбера» на Кутузовском проспекте в Москве, чтобы принять участие в 10-й Международной конференции AI Journey.

    Мероприятие проходит с 19 по 21 ноября и объединяет экспертов и специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) из разных стран. Каждый из трех дней форума посвящен тематике использования ИИ в науке, бизнесе и обществе, передает ТАСС.

    В кулуарах конференции развернута экспозиция современных разработок, где президент сможет лично ознакомиться с новейшими достижениями в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. Такие выставки традиционно привлекают внимание специалистов и гостей форума.

    Это уже не первый раз, когда Путин принимает участие в конференции AI Journey. В прошлом году он также выступал на этом мероприятии и осматривал новинки, в том числе умное кольцо и другие гаджеты, разработанные «Сбером». Особое внимание в этот раз уделено обработке вопросов граждан к прямой линии с президентом с помощью искусственного интеллекта GigaChat – технологию презентовали главе государства в преддверии объединенной большой пресс-конференции и прямой линии.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен посетить пленарное заседание 10-й конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от Сбербанка.

    До этого глава Сбербанка Герман Греф демонстрировал Путину новое «умное» кольцо, следящее за показателями организма носителя.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно об ожесточенных уличных боях и продвижении ВС России в Северске
    FT: Украинским чиновникам не понравился план США по урегулированию
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России
    Захарова заявила о несоответствии Украины ни одному критерию вступления в ЕС
    Раскрыто местонахождение живущего в Канаде нациста Гуньки
    Песков сообщил о симпатии Путина к этнической музыке
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года

    Торговля с друзьями изменила экспортную модель России

    Цены на нефть перестают быть ключевым фактором устойчивости российской экономики и финансов. Россия все больше поставляет на мировой рынок не только сырье, но и дорогостоящие продукты высокого передела, в том числе промышленные товары. Как идет этот процесс в последнее время и какие экспортные статьи приносят больше всего доходов? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    США толкают Южную Корею к войне с Россией

    Американские военные прямо обозначили свои новые антироссийские планы, на этот раз не на западе, а к юго-востоку от нашей страны. В их представлении, Южная Корея должна стать форпостом для сдерживания Китая и России. Как воспринимают происходящее сами корейцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации