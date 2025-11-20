Аэропорты Пензы и Ульяновска ввели временные ограничения полетов

Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

Tекст: Катерина Туманова

Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

«Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.