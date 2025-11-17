Названы победители полуфиналов конкурса «Это у нас семейное» в Ростове-на-Дону

В финал конкурса «Это у нас семейное» в Ростове-на-Дону прошли 52 семьи

Tекст: Вера Басилая

Первые полуфиналы второго сезона конкурса «Это у нас семейное» завершились в Ростове-на-Дон. В финал прошли 52 семьи из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также регионов Донбасса и Новороссии. Летом победители отправятся в Москву, где поборются за главные призы – сертификаты на улучшение жилищных условий.

Полуфиналы проходили с 13 по 16 ноября, участие в них приняли 238 семей, что составляет 1234 человека из двух федеральных округов, а также регионов Донбасса и Новороссии. Финалисты были определены по итогам оценочных заданий, куда входили интеллектуальные, спортивные и творческие конкурсы.

В число финалистов от ЮФО вошли 22 семьи, из них восемь – из Краснодарского края, а также представители Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Республики Крым, Севастополя, Адыгеи и Калмыкии.

От Северо-Кавказского округа на московском финале выступят 25 семей: 17 из Ставропольского края, представители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии – Алании. Донбасс и Новороссию представят три семьи из Луганской Народной Республики, одна – из Донецкой Народной Республики и одна – из Запорожской области. В конкурс вошли также встречи с известными гостями, такими как актер Артем Губин, а также презентация работ конкурса «Красота в объективе».

Всего во втором сезоне конкурса участвуют почти 200 тыс. семей из 89 регионов России, финал состоится 8 июля 2026 года в День семьи, любви и верности.

Главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».