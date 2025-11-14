За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.24 комментария
В США пилот умер от клещевой аллергии на мясо
Пилот из Нью-Джерси умер от клещевой аллергии на мясо
Пилот из американского штата Нью-Джерси умер в результате аллергии на мясо, вызванной укусом клеща. Ему стало плохо спустя четыре часа после поедания гамбургера, сообщает Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Пилот авиакомпании из Нью-Джерси стал первым человеком, скончавшимся от аллергии на мясо, вызванной укусом клеща, передает РИА «Новости».
Сообщение об этом появилось в медицинском журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. В публикации говорится о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома (АГС), наступившего после употребления в пищу мяса.
По данным исследователей, мужчине было 47 лет. Он почувствовал себя плохо спустя четыре часа после употребления гамбургера. Вечером того же дня его обнаружили без сознания на полу в ванной, а вскрытие показало «необъяснимую смерть».
Только в апреле анализ крови показал, что у погибшего были антитела к сахару альфа-гал, который содержится в крови коров, оленей, коз и свиней. Этот сахар может попадать в организм человека через слюну клещей, которые кусали зараженных животных. При укусе клеща у людей развивается так называемый альфа-гал синдром – острая аллергия на мясо.
Симптомы АГС варьируются – от тошноты и желудочных спазмов до сыпи и затрудненного дыхания. Специалисты отмечают, что большинство подобных случаев в США связано с укусами звездоносных клещей, распространённых на северо-востоке, юге и Среднем Западе страны.
Ранее на Камчатке пилот туристического вертолета Robinson скончался после вынужденной посадки на вулкане Крашенинникова.
Пилот самолета Turkish Airlines, следовавшего из Сиэтла в Стамбул, потерял сознание в воздухе и умер.