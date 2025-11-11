Панарин оформил дубль и принес «Рейнджерс» домашнюю победу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дубль российского нападающего Артемия Панарина принёс «Нью-Йорк Рейнджерс» первую домашнюю победу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. В матче с «Нэшвиллом» команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 6:3, а Панарин отличился двумя голами, забросив шайбы на 28-й и 54-й минутах, одна из которых стала победной.

Кроме Панарина, у «Рейнджерс» забивали Мика Зибанежад, Владислав Гавриков, Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли. За «Нэшвилл» все три шайбы оформил Мэттью Вуд, оформив хет-трик.

Гавриков не только забил, но и помог партнерам результативной передачей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30, обеспечив уверенную игру в защите своей команды.

Эта победа стала первой для «Рейнджерс» на родном льду, до этого команда потерпела семь домашних поражений подряд. В то же время в гостевых матчах клуб показывает уверенный результат, выиграв семь встреч из девяти возможных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Панарин набра четыре очка в победном матче с «Монреалем». Он и Шестеркин принесли команде «Рейнджерс» победу над «Коламбусом». Панарин также принес победу «Рейнджерс» в игре против «Бостона».