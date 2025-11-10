Bloomberg: ЕК может запретить технологии Huawei в телекоме Евросоюза

Tекст: Антон Антонов

«Еврокомиссия рассматривает возможности заставить членов ЕС отказаться от Huawei и ZTE Corporation в своих телекоммуникационных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

По сведениям агентства, комиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен намерена сделать существующую рекомендацию Еврокомиссии от 2020 года обязательной для всех членов ЕС.

Речь идет о том, чтобы предписать странам отказаться от «рискованных поставщиков» в телекоммуникационной инфраструктуре. Хотя решения по инфраструктуре принимают национальные правительства, новое предложение фактически будет обязывать их следовать рекомендациям комиссии.

Источники уточнили, что рассматривается и возможность расширить меры влияния за пределы Евросоюза – в том числе ограничить финансирование инициативы Global Gateway тем странам, которые продолжают использовать оборудование китайских производителей в своих проектах. ЕК пытается убедить правительства снизить зависимости от технологий Huawei.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сократил поставки германия и галлия в западные страны. В результате цены на эти минералы в Европе выросли почти в два раза.

В марте издание Politico сообщало о временном запрете лоббистам Huawei посещать Европарламент. Эта мера принята на фоне расследования по обвинениям в коррупции, которые пока остаются недоказанными.