Губернатор Артамонов: В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности введен на всей территории Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», – написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью в Липецкой области ПВО сбила пять беспилотников.