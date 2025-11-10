В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Греф представил Путину технологию «Вжух»

Путин оценил новую платежную технологию «Вжух» от Сбербанка

Tекст: Валерия Городецкая

Путин заявил, что России приходится развивать собственные технологии, что было продемонстрировано на примере новой разработки, передает ТАСС.

Герман Греф сообщил, что «Вжух» появился в качестве альтернативы ушедшему с рынка Apple Pay и основан на применении Bluetooth-порта для осуществления быстрой оплаты. По его словам, в настоящее время в стране функционирует две уникальные для мира технологии – это сервис «Вжух» и возможность оплаты по лицу.

В ответ на уточняющий вопрос Путина о степени детализации распознавания лиц Греф отметил, что инженерам удалось сделать компактный и рентабельный терминал, который точно распознает лицо пользователя при оплате. «Отлично. Хорошо», – одобрил президент новую технологию.

Отмечается, что с конца августа по начало сентября более 1,6 млн пользователей уже воспользовались сервисом для оплаты покупок с помощью смартфона посредством Bluetooth Low Energy.

Ранее Путин в ходе встречи с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка.