Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы, и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.0 комментариев
В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине
Frankfurter Rundschau: В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине
В Германии разгорелся скандал после того, как студент из Ганновера на телешоу заявил, что предпочел бы руководство президента России Владимира Путина военной службе для защиты страны, сообщает Frankfurter Rundschau.
Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.
Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».
Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.