Frankfurter Rundschau: В Германии разгорелся скандал после слов студента о Путине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.

Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».

Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.