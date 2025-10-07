Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Песков: Администрация президента поздравила Путина с днем рождения
Администрация главы российского государства присоединяется к поздравлениям президента Владимира Путина с днем рождения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня, как известно, его (Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД) день рождения. И, конечно, вся администрация главы государства присоединяется к поздравлениям», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.