Российский рынок акций утром упал почти на 4%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций открылся с существенным падением, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, в начале утренней торговой сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился на 3,9%, достигнув отметки 2549,62 пункта. Таким образом, значение индекса опустилось ниже психологически важной отметки в 2550 пунктов.

Московская биржа возобновила утренние торги на рынке акций с 27 января, теперь они проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная сессия, во время которой официально устанавливается значение индекса Мосбиржи (iMOEX), продолжается с 9.50 до 18.50 мск.

Для информационных целей в течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50 мск, рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). В основной сессии индикатор iMOEX2 совпадает с официальным индексом iMOEX.