Президент Oxford Union лишился поста после насмешек над убийством Кирка

Главу дискуссионного клуба Оксфорда отстранили из-за глумления над убийством Кирка

Tекст: Мария Иванова

Избранный президент Оксфордского дискуссионного общества Oxford Union Джордж Абараонье был отстранен от должности после вынесенного ему вотума недоверия из-за глумливых комментариев в соцсетях об убийстве американского активиста Чарли Кирка, передает ТАСС.

За его отставку проголосовали 1,2 тыс. членов общества, а поддержали 501 человек. Квалифицированное большинство в две трети голосов было достигнуто, и решение приняли 18 октября.

Абараонье сам поставил вопрос о своей отставке на голосование, надеясь сохранить пост, и публично извинился за свои высказывания. Однако извинения не изменили исход голосования, и он лишился должности, несмотря на то что должен был приступить к исполнению обязанностей в январе 2026 года.

The Daily Mail отмечает, что скандал спровоцировал «финансовый хаос» – доноры заморозили пожертвования на сумму более 500 тыс. фунтов, а известные личности, включая Джасинду Ардерн, Кэндис Оуэнс, Кельвина Кляйна и Серену Уильямс, отказались от выступлений в Oxford Union.

Абараонье, который участвовал в дебатах с Кирком за несколько месяцев до его гибели, не согласился с результатами голосования. Он заявил: «Я остаюсь избранным президентом в соответствии с правилами общества» и обвинил в нарушениях процедуры уходящего президента Oxford Union Мусу Харраджа.

Чарли Кирк, сторонник Дональда Трампа, умер после нападения 10 сентября в университете города Орем. Подозреваемый Тайлер Джеймс Робинсон был задержан на следующий день и обвинен по семи пунктам. Окружной прокурор штата Юта пообещал добиваться смертной казни для обвиняемого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп присвоил высшую гражданскую награду стране Чарли Кирку посмертно.

Sinclair Broadcast Group отменила показ программы памяти о Кирке из-за угроз в адрес филиалов ABC

Между тем вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа.