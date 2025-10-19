Глава КГБ Белоруссии Тертель рассказал о пути разрешения украинского кризиса

Глава КГБ Белоруссии рассказал о пути разрешения украинского кризиса

Tекст: Ирма Каплан

«В этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь многое зависит от украинской стороны», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый информационный».

Тертель отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко работает над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, поэтому готов к диалогу.

«И мы нашли баланс интересов сторон в этой очень, очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию», – поделился глава КГБ Белоруссии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Лукашенко заявил о намерении провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и высказал мнение о важности немедленного окончания украинского конфликта, подчеркнув угрозу исчезновения украинской государственности.