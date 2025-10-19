Минобороны показало кадры освобождения Полтавки в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Минобороны России опубликовало видео освобождения Полтавки в Запорожской области. На кадрах в Telegram-канале Минобороны показано, как российские военные уничтожают украинскую технику и живую силу с помощью боевых дронов и артиллерии. Также в ролике бойцы держат российский триколор.

В Минобороны сообщили, что Полтавка была освобождена штурмовиками 57 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5 гвардейской общевойсковой армии из группировки «Восток». Операция осложнялась необходимостью форсирования реки на нескольких участках фронта. В результате комплексного огневого поражения авиацией, артиллерией и поддержке операторов БПЛА, российские военные освободили один из крупнейших населенных пунктов на западном берегу реки Янчур.

Уточняется, что ВСУ лишились хорошо подготовленного района обороны площадью более 12 квадратных километров. Штурмовики зачистили более 500 строений в ходе операции.

Отмечается, что подразделения группировки продолжают наступление, выбивая украинских неонацистов из укрепленных позиций и расширяя освобожденные территории в Запорожской и Днепропетровской областях.

Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Чунишино в ДНР. Российские войска также освободили Полтавку в Запорожской области.