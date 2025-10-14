  • Новость часаТрамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Вслед за Россией Запад начал грабить Китай
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Рютте описал советским анекдотом про «Ладу» ситуацию с закупками F-35 и Patriot
    В Германии отмечен резкий рост числа полетов неизвестных БПЛА
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на шутку о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Трамп заявил об ударе США по судну около берегов Венесуэлы
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    14 октября 2025, 21:54

    Суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский Пресненский суд не стал рассматривать иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей.

    «Четырнадцатого октября 2025 года вынесено определение об оставлении заявления без движения», – говорится в материалах инстанции, передает РИА «Новости».

    Накануне Трещев подал очередной, уже четвертый, иск к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей.

    Ранее Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск Трещева к Пугачевой на 1,5 млрд рублей.

    14 октября 2025, 09:15
    Франция выступила против «затеи с конфискацией» российских активов в ЕС

    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Франция не поддерживает предложения о конфискации российских активов в Евросоюзе и выступает за строгое соблюдение международного права, пишут «Ведомости». Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью изданию.

    «По этому вопросу президент Эммануэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит», – отметил дипломат.

    Он уточнил, что единственной мерой в последние годы стало использование процентов, полученных с вложений замороженных средств, для поддержки Украины. По словам посла, Франция остается последовательной в своей позиции и считает, что конфискация самих активов невозможна.

    Де Ривьер подчеркнул, что крайне важно для всех соблюдать закон. Он добавил, что нельзя распоряжаться средствами, которые не принадлежат Евросоюзу или отдельным странам, в обход международных норм.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что любые несанкционированные действия Евросоюза по замороженным российским активам приведут к жестким политическим и экономическим ответным мерам Москвы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для кредита Киеву.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар предрек Евросоюзу убытки в случае попытки изъять российские активы.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    14 октября 2025, 09:06
    Велогонщица из Петербурга спела гимн России на награждении в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    На церемонии награждения в Нидерландах велогонщица из Петербурга Дарья Правилова исполнила российский гимн, несмотря на нейтральный статус и отсутствие флага.

    Во время чемпионата по велоспорту в Нидерландах петербургская спортсменка Дарья Правилова исполнила гимн России, сообщает радио Sputnik.

    Это произошло прямо на церемонии награждения, когда вместо национального гимна звучала «Ода к радости» Людвига ван Бетховена, являющаяся официальным гимном Евросоюза.

    Правилова, выступавшая под нейтральным статусом и без флага, все равно решила спеть российский гимн вслух.

    Этот патриотический шаг не был поддержан некоторыми зарубежными спортсменами. Так, литовская велогонщица отказалась фотографироваться вместе с россиянкой после церемонии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных организациях сохраняется политизированный подход к российским спортсменам. Он также отметил важность продолжения диалога с Международным олимпийским комитетом.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Олимпиада-2026 станет последней, где российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом.

    14 октября 2025, 16:47
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    14 октября 2025, 14:14
    Объявлено об увеличении спроса россиян на новогодние туры

    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне активно бронировали туры на Новый год в страны с теплым климатом, при этом ОАЭ, Таиланд и Египет стали самыми популярными направлениями.

    Спрос на новогодние туры в страны с теплым климатом вырос в два раза по сравнению с октябрем прошлого года, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что уже сейчас большая часть мест на рейсах и в отелях популярных зарубежных направлений забронирована, и к декабрю свободных вариантов может не остаться.

    В пятерку самых востребованных направлений на Новый год вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. По данным туроператоров, на ОАЭ приходится от 21% до 29% всех продаж, на Таиланд – от 16% до 25%, на Египет – от 16% до 23%. В десятку популярных направлений также вошли Турция, Мальдивы, Куба, Китай и Индонезия.

    Эксперты Space Travel отметили, что ОАЭ лидируют благодаря хорошо развитой инфраструктуре и разнообразию отелей. «Сейчас это наиболее обеспеченное перевозками направление с хорошо знакомым продуктом», – подчеркнули они.

    АТОР прогнозирует, что по итогам новогодних праздников лидером спроса может стать Египет, где спрос вырос в три-шесть раз из-за доступных цен, большого выбора отелей «все включено» и расширения полетных программ. Вьетнам впервые вошел в топ-5 благодаря появлению чартерных рейсов в Нячанг и Фукуок, рост спроса составил до пяти раз в годовом выражении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения безвизового режима для россиян спрос на туры, отели и авиабилеты в Китай вырос на 50–100%, а стоимость перелетов увеличилась на 15–20%.

    Туроператоры отмечают высокий интерес к Италии, Франции и Испании, однако проблемы с оформлением шенгенских виз сохраняются.

    Анапа оказалась самым слабым звеном туристического сезона 2025 года, турпоток упал более чем в два раза, что может повлиять на весь рынок. Благодаря этому Крым получил новую волну популярности, а Геленджик в Краснодарском крае выстрелил неожиданно высоко. Также наблюдается рост спроса на духовные поездки в монастыри, особенно среди молодежи.

    14 октября 2025, 20:57
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора

    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    @ Fang Dongxu/VCG/Visual China Gro/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, изначально запланированных на 1 ноября.

    Введение новых правил расчета утильсбора, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, будет отложено на месяц, передает РИА «Новости». Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить такую возможность.

    Мантуров выразил уверенность в нахождении оптимального варианта, который удовлетворит всех, кто столкнулся с вопросом машин на таможенной очистке или в транзите.

    Он заявил: «Мы, естественно, не создадим сложности для населения».

    Ранее общероссийская общественная организация «Деловая Россия» обратилась к Мантурову, указывая на форс-мажорные задержки в доставке автомобилей из-за рубежа. Эти задержки коснулись граждан, уже оплативших транспорт до объявления об изменениях.

    Минпромторг представит свои предложения по отсрочке изменений в расчетах утильсбора главе правительства Михаилу Мишустину и Денису Мантурову на этой неделе.

    Проект постановления предполагал введение нового критерия – мощности двигателя – с 1 ноября. Льготные ставки утильсбора (три тысячи четыреста рублей для новых моделей, пять тысяч двести рублей для машин старше трех лет) должны были сохраниться для импортеров-физлиц. Однако они применялись бы только к моделям мощностью не более 160 лошадиных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года могут снизиться на четверть и составить 1,3-1,4 млн штук.

    Вице-премьер Денис Мантуров инициировал рассмотрение вопроса об отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Средняя стоимость новых иномарок в России за год выросла лишь на 1,85% после введения долгосрочной шкалы утильсбора, что оказалось ниже уровня инфляции.

    14 октября 2025, 14:55
    Экс-судья Верховного суда Момотов явился в суд на процесс по иску Генпрокуратуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов посетил Останкинский суд Москвы во время слушания по антикоррупционному иску.

    Он прибыл в зал заседаний в середине процесса, когда судья зачитывал содержание томов судебного дела, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует изъять у Момотова активы на сумму не менее 9 млрд рублей. В перечень спорного имущества входят 95 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, оформлены на его деловых партнеров Андрея и Ивана Марченко.

    Ранее бизнесмен Андрей Марченко заявил в суде, что Момотов получал часть прибыли с одной из гостиниц сети «Мартон». Прокурор отметил, что среди вовлеченных в проституцию в отелях «Мартон» были выявлены несовершеннолетние.

    Напомним, Момотова заподозрили в связях с криминалом. Его полномочия были прекращены в конце сентября.

    В пятницу Момотов не явился на слушание по иску об изъятии имущества, так как оказался в больнице.

    14 октября 2025, 15:52
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме дорожного строительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет дорожное строительство.

    Как сообщил Кремль в Telegram-канале, с основным докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    В Кремле подчеркнули, что помимо главной темы на совещании традиционно будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

    В августе в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    В сентябре Путин обсудил с кабмином комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

    14 октября 2025, 14:31
    Путин поинтересовался эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин задал вопрос главе «Норникеля» Владимиру Потанину о том, насколько внедрение современных технологий оказывает влияние на улучшение состояния окружающей среды.

    Глава государства отметил, что ему известно о внедрении новейших технологических решений на предприятиях компании, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что важно не только приобретать и устанавливать новое оборудование, но и добиваться его реальной работы на благо экологии.

    «А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?» – спросил Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России.

    Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

    В ходе встречи Потанин сообщил о том, что «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах.

    14 октября 2025, 18:25
    В ДТП в Дагестане погибли двое сотрудников Росгвардии

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Унцукульском районе Дагестана при столкновении военного автомобиля «Урал» и легковушки погибло двое и пострадало девять росгвардейцев, сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

    По его словам, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС.

    В Telegram-канале МВД по Дагестану уточнили, что ДТП произошло около 15.00. В аварии участвовал военный грузовик «Урал» с сотрудниками Росгвардии. По предварительным данным ведомства, в результате происшествия погибли водитель и один из пассажиров грузовика.

    В мае в ДТП с машиной полиции в Нижегородской области погиб человек.

    В июне трое полицейских погибли в аварии с бензовозом под Астраханью.

    В 2023 году фура въехала в колонну Росгвардии на трассе М-4 «Дон».

    14 октября 2025, 14:25
    Глава «Норникеля» сообщил о полном покрытии потребностей России в редких металлах

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах, заявил глава компании Владимир Потанин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «У нас есть и платиноиды, и золото, и многие редкие металлы, которыми мы целиком покрываем потребности в нашей стране. Избытки успешно реализуем на внешнем рынке», – сказал Потанин, передает ТАСС.

    «Норникель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.

    Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

    В последний раз о публичной встрече Потанина и Путина сообщалось в 2021 году. Тогда миллиардер рассказывал главе государства о планах развития «Норникеля».

    14 октября 2025, 17:18
    Путин выразил признательность Рахмону за прием в Таджикистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы российский лидер поблагодарил Рахмона за гостеприимство и теплый прием во время визита в Таджикистан. Путин также отметил высокий уровень организации второго саммита «Россия – Центральная Азия» и заседания Совета глав государств СНГ, которые прошли в Душанбе.

    Напомним, на прошлой неделе российский лидер посетил Таджикистан с трехдневным рабочим визитом. Путин и Рахмон подписали договоры о миграции и сотрудничестве. Лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества между странами.

    Ранее Путин назвал Таджикистан ключевым партнером для России.

    14 октября 2025, 19:42
    Останкинский суд арестовал трейдера «Цифра брокер» по делу о терроризме

    Tекст: Денис Тельманов

    Останкинский суд Москвы постановил взять под стражу на два месяца трейдера Андрея Лоскутова, которого обвиняют в переводе денег террористам через ЮMoney.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Лоскутова, работающего трейдером в компании «Цифра брокер», обвиняемого по статье о финансировании терроризма, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, Лоскутов обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Суд определил срок ареста до девятого декабря 2025 года.

    Следствие утверждает, что 41-летний Лоскутов переводил денежные средства на счета одной из запрещенных в России террористических организаций через систему ЮMoney. В материалах дела отмечается, что мужчина обладает специальными знаниями в области информационных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для Юрия Беленького, обвиняемого в содействии террористической деятельности при переводе средств ВСУ.

    Мосгорсуд арестовал мужчину, работающего трейдером в инвестиционной компании, по обвинению в финансировании терроризма.

    Ему предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до пожизненного заключения. Следствие допросило двух партнеров по бизнесу блогера Никиты Ефремова по делу о спонсировании ФБК*, признанного экстремистским в России.

    14 октября 2025, 21:16
    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2026 года в России появится новая мера поддержки работающих родителей – семейная налоговая выплата. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на неё смогут претендовать около 7,3 млн семей, воспитывающих двух и более детей. Государство планирует вернуть им 7% из уплаченного НДФЛ, что, по оценкам ведомства, позволит дополнительно поддержать около 11 млн детей.

    Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил о запуске семейной налоговой выплаты с 2026 года. По его словам, воспользоваться ею смогут около 7,3 млн работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, передает ТАСС.

    «Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ею воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями», – сообщил он.

    Выплата будет предоставляться в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у родителей нет долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

    На данную льготу в 2026 году предусмотрено почти 46 млрд рублей, что позволит охватить около 700 тыс. граждан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство планирует расширить перечень налоговых льгот для семей с детьми и для участников СВО, что предусматривается новым законопроектом Минфина.

    14 октября 2025, 21:25
    Количество доноров крови в России выросло более чем на 6% в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России за 2024 год число людей, сдавших кровь и ее компоненты, увеличилось более чем на шесть процентов, сообщил заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий на форуме донорства крови и костного мозга.

    Форум прошел в Общественной палате России по инициативе Координационного совета при ОП РФ и собрал специалистов службы крови, организаторов, волонтеров, представителей ведомств и общественных объединений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам Плутницкого, особенно заметно выросло количество тех, кто стал донором впервые – почти на девять процентов. Он также подчеркнул, что более 99 процентов доноров сдают кровь безвозмездно. Плутницкий отметил важность совместной работы по информированию граждан о ценности донорства и созданию эффективной системы координации среди всех участников этого движения.

    Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по здравоохранению Николай Дайхес подчеркнул, что донорское движение в России давно вышло за рамки разовых акций и стало системной работой, включающей сотрудничество с ФМБА, Минздравом и регионами. «Активность нашего координационного совета существует уже много лет. Задачи, которые сегодня решают корсовет и в целом донорское движение, носят высокотехнологический характер, соответствующий уровню развития медицины XXI века», – отметил он.

    Член Комитета Госдумы по охране здоровья, председатель правления Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина из Госдумы отметила государственную поддержку инициатив по развитию донорства и важность создания комфортных условий для доноров. Начальник управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер из ФМБА заявила, что система донорства в России охватывает более 400 учреждений и полутора миллионов доноров ежегодно.

    На форуме обсуждали обеспечение безопасности и устойчивости системы, внедрение новых технологий, использование нейросетей, а также взаимодействие с молодежными организациями. Среди задач – популяризация донорства и развитие координации между всеми участниками движения.

    14 октября 2025, 22:08
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о начале расследования возможной связи певицы Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами.

    «Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», – сказал он в интервью RT.

    Бородин заявил, что все происходило под контролем британских спецслужб и, по некоторым данным, певица получила за это около двух млн долларов от Михаила Ходорковского.

    Глава ФПБК добавил, что ФПБК неоднократно призывала признать Пугачеву иностранным агентом. Также были направлены обращения о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма.

    Бородин отметил, что в России существуют законы, Уголовный кодекс и Конституция. Однако, по его мнению, отсутствует политическая воля, поскольку «если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали. А у Пугачевой другой статус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.

    В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.

    14 октября 2025, 22:15
    Аэропорт Якутска временно прекратил полеты из-за Ил-96 на ВПП

    Tекст: Ирма Каплан

    В аэропорту Якутска около 23.30 (17.30 мск) после посадки у грузового самолета Ил-96-400Т авиакомпании Sky Gates произошло разрушение нескольких авиашин левой основной опоры шасси при движении на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Воздушное судно перевозило груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). По предварительным данным: на борту находились девять человек, пострадавших нет», – сказано в посте.

    Расследование проводится по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98), утвержденным постановлением правительства России от 18 июня 1998 года, отметили в ведомстве.

    Главная цель расследования – установить причины произошедшего и принять меры для их предотвращения в будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне в России за сутки произошли три авиаинцидента: в Тверской и Томской областях, а также в Сочи – сообщила Росавиация, добавив, что ведомство приступило к расследованию случаев.


