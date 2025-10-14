  • Новость часаРосатом и Китай утвердили план по развитию Северного морского пути
    России удалось пустить инфляцию вспять
    США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    В Индии прошли массовые задержания мусульман за лозунг «Я люблю Мухаммеда»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    В Вашингтоне показали новые мобильные пусковые установки для «Томагавков»
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    ФСБ возбудила дело против Ходорковского и его сообщников
    Замороженные активы России назвали единственным способом спасения Украины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое на что обращаешь внимание – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной Церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 10:45

    В Госдуме предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн

    Депутаты предложили закрепить право онлайн-участия родителей в школьных собраниях

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили закрепить родителями право участия в родительских собраниях онлайн для экономии времени.

    С предложением закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн-формате выступили депутаты фракции «Новые люди». Они отправили соответствующий запрос министру просвещения Сергею Кравцову, передает ТАСС.

    Парламентарии отметили, что родители тратят до трех часов на посещение собраний, включая дорогу. Это создает неудобства. «Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным департаментам Министерства просвещения Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающих закрепление права посещения родительских собраний в онлайн-формате во всех школах России», – указано в письме.

    Авторы инициативы полагают, что онлайн-формат сэкономит время родителям. Это также улучшит баланс между семьей и образовательным процессом, облегчая участие по объективным причинам.

    Ранее в родительской ассоциации поддержали идею сократить школьникам домашние задания.

    13 октября 2025, 18:40
    Sohu: «Буревестник» изменил стратегический баланс в мире
    Sohu: «Буревестник» изменил стратегический баланс в мире
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перспективная российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» способна преодолевать любые системы ПРО, что вызывает обеспокоенность в США и НАТО.

    Китайское издание Sohu оценило влияние нового оружия, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин. Разработка способна изменить стратегический баланс в мире, считают авторы материала, передает Lenta.Ru.

    Автор материала предположил, что речь идет о крылатой ракете «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Она отличается большой дальностью и способна обходить любые системы противоракетной обороны, а ее высокая скорость не оставит противнику времени на реакцию.

    «Буревестник» непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», – говорится в публикации.

    Ранее китайские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин, упомянув о новом российском оружии, произвел впечатление на противников страны.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что анонсированное Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник».

    13 октября 2025, 19:56
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    Milliyet: Эрдоган развернул самолет из-за возможного визита Нетаньяху на саммит в Египте

    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    13 октября 2025, 19:56
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 13:34
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    13 октября 2025, 21:43
    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

    В Черном море затонуло судно Eileen с украинским экипажем

    Грузовое судно с украинским экипажем затонуло в Черном море
    @ maritime.bg

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря потерпело крушение судно, на борту которого находились десять украинских моряков, спасательная операция завершилась успешно.

    О происшествии сообщает болгарское издание Maritime. По данным портала, грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море на расстоянии 260 километров от города Варна.

    На борту судна находились десять украинских моряков, всех удалось спасти. В спасательной операции принимали участие службы Турции, Румынии и Болгарии.

    Причины затопления и детали происшествия в настоящее время уточняются. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

    Ранее в районе Одессы сухогруз получил серьезные повреждения и начал тонуть после предположительного подрыва на мине

    13 октября 2025, 14:49
    Лауреат Нобелевской премии по экономике дал связанный с США и Китаем совет Европе

    Нобелевский лауреат Агьон призвал ЕС не уступать США и Китаю в технологиях

    Tекст: Вера Басилая

    Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2025 года Филипп Агьон призвал европейские страны не позволять США и Китаю стать безусловными технологическими лидерами.

    Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2025 года Филипп Агьон обратился к европейским странам с призывом не допустить технологического доминирования США и Китая, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские страны должны осознать, что больше нельзя «проигрывать США и Китаю».

    Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля будет вручена за объяснение инновационного экономического роста. В этом году лауреатами стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит.

    13 октября 2025, 18:22
    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    Губернатор Цыбульский: В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
    @ Tsybulskiy_A

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месторождении имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области найден уникальный алмаз весом 340 карат, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

    По словам губернатора, это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает компания «АГД Даймондс».

    «Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», – написал он в своем Telegram-канале.

    Цыбульский отметил, что камень отличается не только внушительными размерами, но и исключительным качеством, что придает ему особую ценность на рынке. В природных условиях доля таких кристаллов составляет не более двух процентов от общего числа алмазов.

    В мае в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета, масса которого составила 468,3 карата, а размеры достигли 56 на 54 на 22 миллиметра.

    13 октября 2025, 13:47
    Немецкая разведка предупредила о риске «горячего конфликта» с Россией

    Глава BND заявил о возможности эскалации противостояния с Россией в любой момент

    Немецкая разведка предупредила о риске «горячего конфликта» с Россией
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава немецкой внешней разведки Мартин Йегер считает, что нынешнее противостояние с Россией может перерасти в прямой конфликт, поскольку Москва активно тестирует границы Европы.

    Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявил о риске превращения противостояния с Россией в открытый военный конфликт в любой момент, передает Bloomberg.

    По словам Йегера, президент России Владимир Путин стремится испытать европейские границы, а действия Москвы направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию демократий, раскол обществ и запугивание граждан.

    Он подчеркнул, что гибридные методы, используемые Россией, стали повсеместными, а частота таких инцидентов свидетельствует о новом уровне противостояния. «Россия маскирует свои намерения, но на самом деле стремится проверить наши границы», – сказал Йегер.

    Глава BND отметил, что в Европе сейчас сохраняется «ледяной мир», который может в любой момент перерасти в горячий конфликт. Он предупредил о необходимости готовиться к дальнейшей эскалации и добавил: «Наш противник не знает усталости, а мы не можем позволить себе думать, что возможная атака произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня находимся под ударом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждают ужесточение мер сдерживания России, включая расширение военных учений у границ и использование дронов для наблюдения.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку против Европы, включая нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.

    Между тем в новой военной стратегии Молдавии на 2025–2035 годы Россия называется ключевым риском, а отдельное внимание уделено присутствию российских миротворцев в Приднестровье.

    13 октября 2025, 15:21
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства

    В Госдуме рассказали о вступающих с ноября законах

    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала ноября текущего года россиян ожидает верификация сим-карт, новые требования к брокерам и автоматические проверки наследственных долгов.

    О ключевых изменениях в законодательстве, вступающих в силу в ноябре 2025 года, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает RT. До 1 ноября операторы мобильной связи должны завершить верификацию абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года, включая частных и корпоративных клиентов. Это направлено на борьбу с фиктивными номерами и защиту от мошенничества.

    Говырин пояснил: «По сути, это наводит порядок в учете сим-карт, чтобы исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенничества».

    С 1 ноября производителей и поставщиков растительного масла и кормов для животных обяжут подавать сведения о товарах в систему маркировки «Честный знак». Закон направлен на предотвращение подделок и повышение безопасности продукции.

    С 5 ноября брокеры будут обязаны четко информировать инвесторов о потенциальных рисках и быстро реагировать на жалобы клиентов. Вводятся новые стандарты качества обслуживания на финансовом рынке.

    С 24 ноября нотариусы начнут автоматически уведомлять наследников о задолженностях умерших через единый реестр кредитных историй. Это позволит избежать неожиданных финансовых обязательств, связанных с наследством.

    Дополнительно с 1 ноября налоговые органы получат право взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке, сообщил депутат Игорь Антропенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов предложила существенно увеличить штрафы за неправильное обращение с животными для граждан, должностных и юридических лиц. Плановое повышение пенсий в ноябре 2025 года затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств. Председатель думского комитета Леонид Слуцкий сообщил, что Россия и КНДР вскоре запустят совместные заседания комитетов по международным делам.

    13 октября 2025, 12:56
    Российские войска вошли в донецкий Димитров
    Российские войска вошли в донецкий Димитров
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в ходе наступления освободили населенный пункт Московское в Донецкой народной республике (ДНР), зашли в восточные районы населенного пункта Димитров и развивают наступление в его жилых кварталах, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Родинского, Василевки, Новопавловки, Торецкого, Удачного, Красноармейска, Ленино в ДНР, Ивановки и Филии в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом за сутки составили до 535 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили пять населенных пунктов. В частности, 8 октября они освободили Новогригоровку в Запорожской области. А за день до этого они освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области.

    13 октября 2025, 20:19
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    @ Amr Nabil/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    Слова Дональда Трампа прозвучали в ходе саммита по сектору Газа, передает РИА «Новости». Президент США отметил, что разговоры о третьей мировой войне на Ближнем Востоке ведутся постоянно, но этому не суждено сбыться.

    Трамп подчеркнул: «Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет». Его выступление транслировали в прямом эфире СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, выступая в парламенте Израиля.

    14 октября 2025, 03:59
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой, после которой ведущий трансляции заявил, что SpaceX «не собиралась сегодня возвращать Starship».

    Испытательный полет продолжался 1 час и 6 минут. В ходе запуска корабль вывел из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы Starlink, передает ТАСС.

    Также компании удалось повторно запустить двигатель Raptor, а инженеры проверили улучшения, которые были внедрены для повышения надежности аппарата при возвращении.

    После приводнения корабля на поверхности воды была замечена огненная вспышка. «Мы не собирались сегодня возвращать Starship», – заявил ведущий трансляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship был произведен с космодрома Starbase в штате Техас.

    13 октября 2025, 14:54
    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение
    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир и передала кодированное сообщение 13 октября.

    В голосовом сообщении в Telegram-канале «УВБ-76 логи» прозвучала фраза: «НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467», передает Ura.ru. Обычно радиостанция транслирует характерный жужжащий сигнал, но иногда эфир прерывается короткими наборами слов и цифр.

    Передача началась в 13.07 мск и стала первой с момента недельного перерыва в вещании. Возобновление активности станции совпало с началом учений НАТО Steadfast Noon.

    Напомним, в понедельник союзники НАТО приступили к ежегодным учениям Steadfast Noon по отработке ядерного сдерживания, при этом реальные боезаряды в маневрах не используются.

    Ранее сообщалось, что во время неформального саммита Европейского союза в Копенгагене в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало загадочное слово.

    В начале июля радиостанция УВБ-76, более известная как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с двумя сообщениями: «НЖТИ 28769 ГОЛОДИКАРЬ 8060 0174» и «НЖТИ 67865 ПАСТИЛКА 5109 7929».

    13 октября 2025, 17:09
    Россия вернула моряка после трех лет заключения на Украине

    Москалькова: Россия вернула моряка Елетина после трех лет заключения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла встреча освобожденного после трех лет заключения на Украине моряка Дениса Елетина с его семьей, организованная правозащитниками.

    Возвращение Елетина, который работал старшим помощником на судне Comet под флагом Либерии, стало возможным благодаря участию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает РИА «Новости». Мужчина был единственным россиянином на борту и оказался в порту Одессы после начала спецоперации.

    В июле 2022 года сотрудники СБУ задержали Елетина по подозрению в «призывах к изменению границ Украины». Его приговорили к трем годам лишения свободы. После завершения срока, при поддержке Москальковой, моряка обменяли и вернули в Россию.

    В понедельник в Доме прав человека в Москве состоялась его встреча с женой и сыном. «Три года с лишним Россия боролась за освобождение Дениса. Абсолютно несправедливое задержание, нечестное, незаконное удержание нашего гражданина на территории Украины, моряка, который выполнял свой долг и ничего плохого не сделал», – заявила Москалькова на встрече.

    Уполномоченный отметила, что для возвращения Елетина она обращалась в международные правозащитные организации, к Верховному комиссару ООН по правам человека, папе римскому и вела диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины.

    В сентябре Москалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины. Ранее она обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    14 октября 2025, 09:31
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    FT: США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    @ Mass Communication Specialist 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По оценкам аналитиков, США смогут выделить Киеву ограниченное количество ракет Tomahawk, что не способно существенно повлиять на ход боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон.

    США способны выделить Киеву только от двадцати до пятидесяти ракет Tomahawk, что не сможет существенно повлиять на ход конфликта на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

    Директор оборонной программы в CNAS Стейси Петтиджон заявила: «Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны».

    По информации бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, США имеют в распоряжении 4150 таких ракет, но на практике поставки Киеву будут ограничены. С 2022 года Пентагон закупил 200 ракет Tomahawk, из которых уже более 120 были использованы, а в бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование еще только на 57 ракет.

    Газета отмечает, что Вашингтону, вероятно, потребуется часть этих ракет для потенциальных ударов по территории Венесуэлы. Кроме того, неназванный украинский чиновник сообщил изданию, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу дальнейших поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk.

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву может привести к угрозе ракетной войны.

    Эксперт Степанов отметил, что военное сотрудничество России с Кубой стало ответом на возможную передачу Tomahawk на Украину.

    13 октября 2025, 21:50
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает РИА «Новости». Это произошло в ходе саммита по урегулированию ситуации в Газе, проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе.

    Во время разговора с Алиевым Трамп повернулся к нему и спросил: «Где ваш соотечественник?» После этого Алиев жестом указал на Пашиняна. В ответ Трамп добавил: «Вы, ребята, все еще ладите?».

    Президент США напомнил. что Армения и Азербайджан «сражались» 32 года, а «мы уладили все за час».

    В августе Трамп не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире и объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Позже на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс Трамп снова перепутал Армению с Албанией.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

