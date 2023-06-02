В Родительском комитете поддержали идею сократить школьникам домашние задания

«Самый главный критерий эффективности задания – может ли ученик его выполнить самостоятельно, без помощи родителей или репетиторов в течение определенного количества времени», – сказала газете ВЗГЛЯД директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко, комментируя идею отказаться от домашних заданий для школьников или сократить их объем.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил с инициативой отменить школьникам домашние задания. По его мнению, разгрузка учителей и учеников «пойдет на пользу всем». Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова согласилась, что школьники перегружены, но полную отмену домашних заданий она не поддерживает. Однако она выступила за их сокращение.



«Домашние задания, конечно, нужны. Надо обязательно возвращаться к тому, что услышали. Это необходимо вообще любому человеку, если он хочет что-то запомнить, так как мы теряем 20% сразу, как только прослушали какой-то материал. Мало того, 70%, в лучшем случае, это максимум, на который мы способны, что мы в принципе можем понять. А забываем мы вообще с тотальной скоростью: ближе к вечеру уже не помним половины, что услышали с утра, а на следующий день не помним и больше 70%», – говорит Шевченко.



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Она подчеркивает, что домашнее задание должно быть способом закрепления и усвоения материала. Занятия дома просто необходимы в любом учебном процессе. Однако они не должны даваться педагогами в чрезмерном объеме, как это происходит в большинстве случаев сейчас. Согласно наблюдениям собеседницы, «каждый преподаватель считает, что его предмет главный, и задает такой объем «домашки», будто в последний раз». Такое количество работ выполнить фактически невозможно.

«Важно, на что должны быть направлены эти домашние задания. И самый главный критерий эффективности задания – может ли ученик его выполнить самостоятельно, без помощи родителей или репетиторов в течение определенного количества времени. Ребенок не должен проводить за уроками все свое оставшееся после школы время», – считает эксперт.

Также домашние задания должны быть не продолжением школы, а быть направлены на раскрытие интереса к предмету, продолжает директор по развитию Национальной родительской ассоциации. Это может позволить ребенку, например, по-другому посмотреть на предмет.

«Правильнее было, если бы в классе ребенок рассказывал какие-то теоретические моменты, а дома ему нужно найти применение этой темы, например, в быту. Особенно хорошо это сработало бы с физикой. Пусть ребенок попробует, потрогает, сделает эксперимент сам, с папой или мамой. Тогда он будет понимать, зачем ему все эти знания, которые дают в школе», – предлагает Шевченко.

Она обращает внимание на то, что домашние задания – это также средство общения между учителем и учеником. Если ребенок его сделал – значит, «все в порядке», а если нет – значит, у него какие-то сложности, «что-то пошло не так».

В Госдуме уже не в первый раз предлагают отменить домашние задания для школьников. Так, в мае 2021 года депутат от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что не все родители могут помочь детям в выполнении «домашек», поскольку «не все отлично учились», поэтому от них следует вовсе отказаться.