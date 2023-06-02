В Госдуме предложили сократить объем домашнего задания для школьников

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова не поддерживает идею полностью отменить домашние задания для школьников, но выступает за сокращение количества домашней работы для учеников.

Как заявила Лантратова, она не поддержала бы идею полностью отменить домашние задания, но считает необходимым сделать их адекватными и сократить объем, РИА «Новости».

Также она отметила, что из-за большого объема домашнего задания школьники не успевают заниматься спортом, гулять, общаться с друзьями.

Она добавила, что зачастую детям приходится заниматься с репетиторами, чтобы понять школьную программу, им нужно время, чтобы сделать уроки. Сокращение объема домашнего задания необходимо и для того, чтобы родители и дети могли проводить больше времени друг с другом, пояснила Лантратова.

Ранее вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.