В Госдуме предложили отменить домашнее задание в школах

Необходимо разработать закон, отменяющий домашнее задания в школах, так как это мировая практика, заявил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит «домашку». Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», – сказал он.

Этот вопрос Даванков намерен обсудить с департаментом образования и науки Москвы. По словам депутата, отмена домашнего задания – мировой опыт, это должно разгрузить учителей и школьников, передает РИА «Новости».

При этом Даванков считает, что школьников следует учить работе с технологиями будущего. В частности, в Москве нужно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Такие кружки должны быть в шаговой доступности и бесплатными.

Между тем депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) считает, что идея отмены домашнего задания является популизмом. Инициатива не подкреплена ни теорией, ни практикой образовательного процесса, ни мнением профессионалов.

Также депутат не видит необходимости в отмене «домашки», о чем написала в своем Telegram.

Филатова добавила, что домашняя работа является важнейшей частью образовательного процесса.

