Суд арестовал мужчину за убийство сотрудницы банка в Москве
Суд отправил под стражу мужчину, который признался в убийстве своей начальницы в банковском отделении на Автозаводской улице из-за личного конфликта.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сотрудницы банка, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.
Обвиняемый признал вину и раскаялся, объяснив, что совершил преступление в состоянии сильного стресса. На судебном заседании он не возражал против ареста.
Напомним, 30 сентября в отделении банка на Автозаводской улице фигурант находился на рабочем месте и из-за личных неприязненных отношений нанес не менее двух ножевых ранений в область шеи и груди своей начальнице. Женщина, занимавшая должность заместителя руководителя филиала банка, скончалась на месте происшествия.