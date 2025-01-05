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Умер бывший премьер-министр Греции Костас Симитис
В возрасте 88 лет ушел из жизни бывший премьер-министр Греции Костас Симитис, который был ключевой фигурой в политической жизни страны и одним из основателей партии ПАСОК (Всегреческое социалистическое движение).
Как пишет Афинское агентство новостей АМНА, Симитис был одной из ключевых фигур политической сцены Греции, его считают одним из основателей партии ПАСОК. Он занимал пост премьер-министра с 1996 по 2004 годы, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с кончиной Симитиса. «С грустью и уважением я прощаюсь с Костасом Симитисом. Достойным и благородным политическим противником. С премьер-министром, который сопровождал Грецию в ее великих национальных шагах: вступлении в еврозону и евро, а также вхождении Кипра в Европу», – говорится в его соболезновании.
Симитис родился 23 июня 1936 года в Пирее. Он изучал право и экономику в Германии и Англии и был активным участником борьбы против диктатуры «черных полковников». В 1970 году он стал членом Всегреческого освободительного движения ПАК, а в 1974 году стал одним из основателей ПАСОК. В политической карьере Симитис занимал несколько министерских должностей после победы ПАСОК на выборах в 1981 году.
Как премьер-министр, Симитис сыграл ключевую роль в модернизации страны, включая вступление Греции в зону евро и реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как подготовка Олимпийских игр 2004 года. Среди наиболее важных успехов его пребывания в должности – включение Греции в единую валютную систему.