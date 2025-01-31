В Госдуме объяснили, как бизнесу избежать повторения ситуации с «Домодедово»

Депутат Госдумы: России нужно купировать риски владения иностранцами стратегическими активами

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Очевидно, что в условиях военно-политического противостояния, которое мы сейчас наблюдаем, пребывание за рубежом владельцев тех или иных российских стратегических активов воспринимается довольно остро. Поэтому для успешной работы в России бизнесу надо подтверждать, что он не подвержен иностранному влиянию», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

«На этом фоне я бы посоветовал собственникам активов, мажоритарным и миноритарным, обратиться в Госдуму за дополнительными разъяснениями об изменениях в законодательстве, начиная с 2022 года. Если нужно, мы соберем круглый стол с крупным бизнесом с участием профильных экспертов, представителей исполнительной власти», – отметил парламентарий.

«Также депутатам совместно с коллегами из Российского союза промышленников и предпринимателей нужно снова поднять вопрос о регламенте работы крупного бизнеса при наличии у собственников иностранного ВНЖ. Совершенно точно надо купировать все возможные риски в этой сфере, чтобы они не переросли в угрозу национальной экономической безопасности», – подчеркнул собеседник.

«Впрочем, напомню, что федеральный закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия был принят еще в 2008 году. Разбирательство с «Домодедово» – это сигнал государства, чтобы бизнес привел свои дела в соответствие с этим ФЗ и обновлениями законодательства, проведенными за последние три года. Не надо пренебрегать процедурами уведомления госорганов о своих международных планах и проектах», – напомнил он.

«Но это не следует трактовать, как экономическую самоизоляцию нашей предпринимательской отрасли. Если для бизнес-модели требуется иностранный ВНЖ владельца или какой-то определенный статус, то пусть он оформляет и контролирует все так, чтобы в России не возникало сомнений в части его намерений. Поскольку, как видим, случаются казусы, когда крупные российские предприниматели начинают выглядеть с точки зрения законодательства, как иностранные граждане», – резюмировал политик.

Ранее Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры арестовал имущество ГК «Домодедово», а также акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам – резидентам иностранных государств Дмитрию Каменщику (Турция, ОАЭ) и Валерию Когану (Израиль). Также суд арестовал ценные бумаги органов управления «Домодедово».

Помимо этого, в иске Генпрокуратура просила признать недействительными сделки, совершенные с 2016 года, по переводу ГК «Домодедово» под иностранное влияние, и взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ холдинг», контролирующий активы аэропорта, сообщает ТАСС.