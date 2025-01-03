Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
The Telegraph сообщил о разработке Украиной «ракеты для ударов по России»
The Telegraph: Украина планирует создать новую версию ракеты «Трембита» для «ударов по России»
Украинская компания PARS намерена разработать новую версию ракеты «Трембита» для ударов на расстояние до 400 миль, включая Москву, сообщил The Telegraph.
Издание пишет, что украинское конструкторское бюро PARS, которое якобы разработало малую крылатую ракету с пульсирующим двигателем «Трембита», объявило «о планах создания новой версии» этого оружия, передает Ura.Ru.
Источники издания сообщают, что якобы эта ракета будет «более крупной и дальнобойной», ее радиус действия должен позволить достигнуть объектов на территории России, в том числе Москвы.
По данным The Telegraph, новая ракета «будет готова» в течение года и якобы станет самым дешевым дальнобойным оружием подобного класса, с заявленной стоимостью свыше 10 тыс. долларов.
Ранее Economist сообщал о разработке на Украине ракеты «Трембита», способной долететь до Москвы.
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