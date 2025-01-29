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    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    7 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    15 комментариев
    29 января 2025, 13:59 • Новости дня

    Подростка из Курска приговорили к семи годам за госизмену

    Суд приговорил жителя Курска к 7 годам колонии за госизмену и терроризм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    18-летнего Гагика Григоряна из Курска приговорили к семи годам в колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. рублей за госизмену и приготовление к теракту, несмотря на попытки защиты добиться оправдания.

    2-й Западный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна. Его обвинили в государственной измене, приготовлении к теракту и других преступлениях. Кроме того, ему назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. На момент задержания молодому человеку было 17 лет, и его дело рассматривалось в закрытом судебном процессе, сообщает ТАСС.

    Юридическая защита планирует обжаловать обвинительный приговор, так как адвокаты настаивали на оправдании подсудимого. В ходе судебного разбирательства гособвинение просило для Григоряна десять лет колонии. Лефортовский суд Москвы, куда подсудимый был этапирован во время следствия, неоднократно продлевал ему срок ареста.

    Суд признал Григоряна виновным по статьям УК РФ, связанным с госизменой, участием в террористическом сообществе и незаконными действиями с взрывчатыми веществами. Однако он был оправдан по обвинению в контрабанде оружия, и за ним признали право на реабилитацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Курской области осудили на 22 года за госизмену и теракт, Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену, а ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену.

    28 января 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин объяснил отвод войск из-под Киева весной 2022 года

    Путин: Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года во избежание кровопролития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что весной 2022 года Россия начала отвод войск из-под Киева в рамках переговоров с Украиной во избежание кровопролития, несмотря на риск обмана со стороны Киева.

    Путин рассказал, что Украина весной 2022 года была готова подписать мирные соглашения, но некоторые европейские лидеры в разговорах с ним говорили, что Киев не может подписать соглашение «с пистолетом у виска». Для этого они просили отвести войска от Киева.

    «Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен – так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    «Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это (отвод войск от Киева – прим. ВЗГЛЯД) согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    29 января 2025, 03:44 • Новости дня
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

    В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    @ Alexander Rekun/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска взорвали угольную шахту, принадлежавшую олигарху Ренату Ахметову, что угрожает металлургической промышленности страны.

    Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

    Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 06:10 • Новости дня
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.

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    28 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    Путин рассказал, как РФ предлагала Киеву в 2022 году уйти из ДНР и ЛНР и избежать конфликта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, рассказал, что Россия предлагала Киеву уйти с территорий ДНР и ЛНР в 2022 году, что могло бы предотвратить начало боевых действий.

    «Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится», – сказал российский лидер, его слова приводит ТАСС.

    По его словам, тогда бы не было «никаких боевых действий, никакой войны», однако Киев решил: «Нет, будем воевать». «Но тем не менее на переговоры сразу же согласились – это было еще в конце февраля 2022 года», – отметил Путин.

    «Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева, кстати говоря, как раз с подписью главы переговорной группы в Украине. И именно эти украинские предложения – я хочу это подчеркнуть, это очень важно – легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля», – сказал Путин.

    При этом президент отметил, что вывод войск из-под Киева Россия начала в конце марта - часть войск ушла через Белоруссию, а часть прямо на территорию Российской Федерации. «Четвертого апреля был закончен вывод, а бумага, которую мы согласовали в Стамбуле, была сверстана 15 апреля. Тогда, когда войск российских у Киева уже не было», – пояснил Путин.

    Ранее Путин подчеркнул, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, и предложил найти способ отмены указа, запрещающего вести их.

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    29 января 2025, 09:23 • Новости дня
    Русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана СВО
    Русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Роман Бурцев, известный как русский двойник Леонардо Ди Каприо, стал ветераном СВО, получив соответствующее удостоверение после возвращения с боевого задания.

    Известный в интернете как русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана боевых действий на спецоперации, передает RT со ссылкой на Life.ru.

    Бурцев, который ранее участвовал в боевых действиях, отметил, что это событие стало для него очень приятным.

    Он также рассказал, что недавно вернулся с боевого задания, а удостоверение ему вручили в обычной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.

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    28 января 2025, 23:30 • Новости дня
    В США потребовали объяснений затяжного конфликта на Украине

    СМИ сообщили о необходимости Байдену и Зеленскому объяснить войну на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Американский обозреватель Тэд Снайдер считает, что Байден и Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

    Как сообщает издание American Conservative, бывший президент США Джо Байден и действующий президент Украины Владимир Зеленский столкнутся с необходимостью объяснить гражданам, почему они предпочли продолжать боевые действия на Украине и отказались от дипломатического диалога с Москвой, передает РИА «Новости».

    Обозреватель журнала Тэд Снайдер указал, что Киев на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к диалогу.

    Снайдер напомнил, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с российским руководством. Он отметил, что однажды Зеленскому придется объясняться перед украинцами за свое участие в конфликте и необходимость защищать решение не вступать в переговоры с Россией под давлением западных держав. «Но это не оправдывает США. Байдену тоже однажды придется объяснять, зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле», – считает Снайдер.

    По мнению журналиста, администрация Байдена осознавала недостаток сил у Киева для противодействия российской армии. Он также заявил, что США пытались ослабить Россию, используя жителей Украины. Это, по мнению Снайдера, связано с желанием НАТО «расширяться куда угодно», в результате чего Байдену придется объяснять выбор пути «катастрофического кровопролития» вместо мирного урегулирования.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

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    29 января 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии около Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 520 военнослужащих, танк, семь бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области.

    При этом противник потерял до 30 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Тополями, Лозовой, Зеленым Гаем в Харьковской области и Григоровкой в ДНР.

    Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ «Нота». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Верхнекаменского, Янтарного, Орехово-Василевки и Часова Яра в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Разлива и Константинополя в ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Двуречную в Харьковской области. Днем ранее российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. А в минувшие выходные подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    29 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск к границе Запорожской области

    Российские войска продвигаются к границе Запорожской области от Великой Новоселки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают наступление к административным границам Запорожской области, продвигаясь с востока после освобождения Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР), включая район ботанического заказника Балка Северная.

    Российские войска продолжают продвижение к административным границам Запорожской области, сообщает ТАСС. Это движение происходит с востока после освобождения населенного пункта Великая Новоселка, находящегося в ДНР. Информацию об этом предоставил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ.

    По словам Рогова, российские силы продвигаются в направлении Запорожской области, включая район ботанического заказника Балка Северная.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный украинский военный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой, а командир штурмроты сообщил о расстреле ВСУ пятнадцати сослуживцев в Великой Новоселке.

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    29 января 2025, 01:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть украинских дронов в Тверской области

    Силы ПВО сбили шесть дронов в Тверской области

    Tекст: Максим Попов

    В Тверской области были сбиты шесть беспилотников силами противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

    По словам губернатора, инцидент произошел в ночь на среду в Торопецком районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, передает ТАСС.

    Впоследствии стало известно, что ПВО ликвидировали 14 вражеских БПЛА над Торопецким округом Тверской области.

    Накануне ПВО сбили 32 украинских дрона над пятью регионами России. Как отметили в Минобороны беспилотники были сбиты над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.

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    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    29 января 2025, 02:15 • Новости дня
    Обломки сбитого БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области

    На предприятии в НИжегородской области из-за обломков БПЛА начался пожар

    Tекст: Максим Попов

    На территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил Никитин в своем Telegram.

    До этого стало известно, что в Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики.

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    28 января 2025, 22:37 • Новости дня
    Путин обвинил администрацию Байдена в срыве стамбульских договоренностей

    Путин заявил, что США могли повлиять на отказ Киева от стамбульских соглашений

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин считает, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом могла стоять за отказом Киева от стамбульских договоренностей в 2022 году, передает ТАСС. По словам Путина, 15 апреля основные параметры соглашения между Россией и Украиной были согласованы, однако Киев взял паузу для консультаций с союзниками.

    Как отметил президент, после консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений. Путин выразил мнение, что такой шаг был предпринят по инициативе американской администрации. «Никто этого и не скрывает», – подчеркнул он.

    Переговоры между Россией и Украиной начались в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений.

    До этого Путин заявил, что Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение. По его словам, в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.

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    29 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник у объекта ядерной энергетики в Смоленской области

    БПЛА был сбит при попытке атаки на объект ядерной энергетики в Смоленской области

    Tекст: Максим Попов

    В Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики, сообщил глава региона Василий Анохин.

    «По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», – сообщил Анохин в своем Telegram. Глава региона отметил, что инцидент произошел в процессе атаки на Смоленскую область, не уточнив, на какой именно объект была направлена атака.

    Ранее Анохин сообщил, что в различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке беспилотников. В настоящее время Министерство обороны России уничтожает их с помощью средств ПВО и РЭБ. Пострадавших и разрушений нет, проинформировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили шесть украинских дронов в Тверской области.

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    29 января 2025, 03:25 • Новости дня
    В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

    В аэропорту Пулково временно приостановили прием и отправку рейсов

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Пулково в Петербурге временно приостановили прием и отправку авиарейсов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

    Ограничительные меры начали действовать с 02:56 мск 29 января. В сообщении пресс-службы Росавиации уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, передает ТАСС.

    Ожидается, что меры продлятся на неопределенный срок. Представители Росавиации призвали пассажиров следить за обновлениями информации и обращаться к авиаперевозчикам для уточнения статуса своих рейсов. Информация о возобновлении работы аэропорта будет предоставлена дополнительно.

    Ранее сообщалось, что в ночь на среду российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В частности, вражеские дроны были сбиты в Тверской, Нижегородской и Смоленской областях.

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    28 января 2025, 22:59 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал снижение ударов ВСУ по Кременной

    Интенсивность ударов ВСУ по Кременной снизится после освобождения Северска и Красного Лимана

    Tекст: Максим Попов

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что удары ВСУ по Кременной ослабнут после освобождения Северска и Красного Лимана. Это позволит обезопасить гражданскую инфраструктуру города от регулярных атак.

    Как сообщает ТАСС, военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что интенсивность ударов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Кременной в ЛНР снизится после освобождения населенных пунктов Северск и Красный Лиман в соседней ДНР. По его словам, до Кременной от линии боевого соприкосновения менее пяти км, что делает город уязвимым для регулярных атак по гражданской инфраструктуре.

    Марочко отметил, что удары по Кременной наносятся с использованием беспилотников малого радиуса действия. «Если мы говорим о Кременной, то здесь нужно говорить уже о Северске, который мы должны освободить. Естественно, мы должны освободить Лиман. Когда выровняем эту линию, можно будет обезопасить граждан Луганской Народной Республики в Кременной», – сказал он.

    Кроме того, Марочко подчеркнул, что на продвижение российских войск у Кременной влияют высоты, контролируемые противником, а также легкий грунт, который позволяет быстро создавать оборонительные сооружения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинские войска организовали массированный обстрел Горловки в ответ на продвижение российской армии в районе Дзержинска. Также ВС России улучшили тактическое положение на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, захватив новые позиции в районе Лозовой и вклинившись на глубину 300 метров в оборону противника западнее Макеевки.

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