Студенты стали стажерами в Госдуме в рамках проекта «Профразвитие»

На стажировку в Госдуму в рамках проекта «Профразвитие» прошли 32 российских студента из 13 регионов

Проект «Профразвитие» от президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с депутатами Госдумы запустил стажировку для будущих парламентариев и госслужащих. Из более тысячи заявок 32 студента из 13 регионов прошли отбор и получили возможность работать в командах депутатов Марии Бутиной и Татьяны Буцкой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Андрей Бетин, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» и ректор МУ «Сенеж», отметил, что «современный рынок труда стремительно меняется, и молодым специалистам нужна поддержка при поиске первой работы». Он подчеркнул, что «Профразвитие» помогает участникам строить карьерные цели и формировать востребованные навыки.

В ходе стажировки студенты приобретут практический опыт в разных сферах. В команде Буцкой участники посещают заседания, готовят аналитические материалы, ведут деловую переписку и составляли протоколы. Буцкая подчеркнула важность практического опыта для молодежи и отметила, что свежий взгляд стажеров был ценен для их работы.

Бутина рассказала, что стажеры в ее команде занимаются созданием информационно-аналитических материалов, переводами и взаимодействием с международными СМИ. Она оценила опыт работы со студентами как положительный и отметила, что молодежь получает уникальные знания.

Стажировка в Москве объединила студентов из 13 регионов России. Среди них был Григорий Турбанов из Елецкого государственного университета, который планирует свою карьеру в госслужбе. Данил Галанин из Татарстана отметил, что проект помог ему осознать свои сильные стороны и открыть новые горизонты. Алиса Чубина из МГЮА им. О.Е. Кутафина участвовала в разработке инициатив для законопроектов и поблагодарила проект за предоставленный опыт.