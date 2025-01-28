Книга о военных преступлениях киевского режима будет переведена на английский язык

Tекст: Вера Басилая

Григорьев отметил, что переводы материалов трибунала на английский язык помогут донести информацию до международной аудитории, несмотря на то что, по его словам, многие не хотят ее слышать, передает РАПСИ.

«Где можем, мы максимально широко транслируем материалы общественного трибунала на зарубежную аудиторию», – подчеркнул он.

В книге «Военные преступления киевского режима. Материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 2023-2024 гг.» представлены свидетельства мирных жителей Донбасса и Курской области о том, как украинские военные насильно эвакуировали их в сторону Украины, убивали и угрожали. Григорьев рассказал о том, как «белые ангелы» с Украины с военными и полицией угрожали отнять детей у семей, которые отказывались эвакуироваться.

Автор выразил благодарность за поддержку проекта уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, главе МИД Сергею Лаврову и Генеральной прокуратуре.

Соавтор книги Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин подчеркнул, что в издании собраны воспоминания очевидцев без выводов, что делает его особенно важным для понимания происходящего.

«Я даже не знаю, какой нацизм был страшнее: германский или сегодня бандеровский», – заявил Саблин.

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад под названием «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».