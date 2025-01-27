Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Общество «Знание» провело мероприятия в честь снятия блокады Ленинграда
Общество «Знание» организовало мероприятия в 89 регионах и за рубежом в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
В 89 регионах России и за рубежом прошли мероприятия Общества «Знание», посвященные 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в ходе которых участники познакомились с историей блокады через лекции, викторины и встречи с ветеранами.
Как сообщает сайт общества «Знание», замгендиректора общества Георгий Будный отметил важность сохранения памяти о подвиге жителей и защитников Ленинграда.
В Петербурге прошла интерактивная встреча с Русским домом науки и культуры во Франции. В Киргизии и Таджикистане школьники узнали о блокадниках и их испытаниях, а в Аргентине состоялась лекция Кристиана Ламеса в Буэнос-Айресе.
Особое внимание уделили ветеранам и блокадникам. Нина Бугвина, блокадница из Ленинграда, поделилась своими воспоминаниями о тяжелой жизни в блокаде. В Архангельске Валентина Пакулина встретилась со студентами и рассказала свою историю.
В Дагестане прошел просветительский квиз, а в Липецке участники лекции смогли попробовать блокадный хлеб. В Краснодаре и Екатеринбурге трамваи стали площадками для лекций о блокаде. Встречи с ветеранами, лекции и викторины прошли по всей стране, подчеркивая значимость этой даты для истории России.