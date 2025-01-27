Общество «Знание» провело мероприятия в честь снятия блокады Ленинграда

Общество «Знание» организовало мероприятия в 89 регионах и за рубежом в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Как сообщает сайт общества «Знание», замгендиректора общества Георгий Будный отметил важность сохранения памяти о подвиге жителей и защитников Ленинграда.

В Петербурге прошла интерактивная встреча с Русским домом науки и культуры во Франции. В Киргизии и Таджикистане школьники узнали о блокадниках и их испытаниях, а в Аргентине состоялась лекция Кристиана Ламеса в Буэнос-Айресе.

Особое внимание уделили ветеранам и блокадникам. Нина Бугвина, блокадница из Ленинграда, поделилась своими воспоминаниями о тяжелой жизни в блокаде. В Архангельске Валентина Пакулина встретилась со студентами и рассказала свою историю.

В Дагестане прошел просветительский квиз, а в Липецке участники лекции смогли попробовать блокадный хлеб. В Краснодаре и Екатеринбурге трамваи стали площадками для лекций о блокаде. Встречи с ветеранами, лекции и викторины прошли по всей стране, подчеркивая значимость этой даты для истории России.