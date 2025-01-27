Глава Приднестровья назвал спекуляцией предложение Зеленского по углю

Tекст: Валерия Городецкая

Красносельский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, подчеркнул, что станция работает на антраците, который технологически отличается от предложенного Украиной угля, передает ТАСС.

Он отметил, что два блока ГРЭС рассчитаны на использование именно антрацита. «Переделка только одного блока при нормальных условиях, которых у нас нет, займет около года и обойдется в 50 млн евро», – заявил Красносельский. Президент Приднестровья выразил недоумение тем, что украинские энергетики, знающие ситуацию, не сообщили об этом Зеленскому.

По словам Красносельского, украинские энергетики уже бывали на Молдавской ГРЭС, им хорошо известны технологические особенности станции. Президент добавил, что такие предложения создают ложные ожидания и не соответствуют реальным нуждам станции.

Напомним, Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь.

Ранее в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.