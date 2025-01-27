В Сумах и области повреждены объекты инфраструктуры из-за ночных взрывов

Инфраструктура в Сумах и Сумской области пострадала от взрывов

Tекст: Ольга Иванова

Объекты инфраструктуры в Сумах и Сумской области на северо-востоке Украины были повреждены в результате серии взрывов. Как передает ТАСС, подробности произошедшего пока не раскрываются.

Ночь на понедельник в Сумской области была неспокойной: воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась более шести часов.

Пока не известно, какие именно объекты инфраструктуры пострадали и какие меры принимаются для их восстановления. Власти региона заявили, что работают над устранением последствий и выяснением обстоятельств случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. В Черкасской области Украины ранее в результате атаки была повреждена критическая инфраструктура, что оставило часть жителей региона и города Черкассы без электроснабжения