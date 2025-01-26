Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!3 комментария
Стало известно о планах Путина на неделе посетить регионы
Путин посетит регионы и обсудит развитие беспилотной авиации на следующей неделе
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе посетить различные регионы и обсудить развитие беспилотной авиации, а также принять участие в подготовке к 80-летию Победы.
Путин на следующей неделе совершит ряд поездок по регионам, сообщает РИА «Новости». В рамках этих поездок глава государства намерен уделить внимание вопросам развития беспилотной авиации. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин», вышедшей на телеканале «Россия 1». Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок программы в своем Telegram-канале.
Кроме того, в графике президента запланированы мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также Владимир Путин займется вопросами развития автомобилестроения.