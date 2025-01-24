Рябков усомнился в возможности закончить конфликт на Украине за сто дней

Рябков заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине за сто дней без реалистичного подхода США

Tекст: Вера Басилая

По его словам, нынешние сигналы из Вашингтона не позволяют надеяться на быстрое урегулирование. Рябков также подчеркнул, что только с большей долей реализма со стороны США можно ожидать начала процесса урегулирования, однако его темпы предсказать пока сложно, передает ТАСС.

«Я хотел бы вначале понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за сто дней, ни больше», – заявил Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение сто дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.