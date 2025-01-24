Сутки остались до окончания регистрации дополнительного отбора в проект «Время героев»

Tекст: Александра Юдина

На официальном сайте программы указано, что через 24 часа заканчивается регистрация участников на дополнительный отбор в программу «Время героев».

Прием заявок завершится 25 января в 12.00 по московскому времени, и до этого времени необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

Герой России и член Общественного совета программы, военкор Евгений Поддубный, отметил значимость инициативы.

«Заканчивается формирование дополнительного набора слушателей президентской программы «Время героев». Организаторам удалось удержать высокую планку объективности в оценках компетенций соискателей. Впереди тяжелый, но крайне интересный процесс обучения. По первой группе специалистов мы видим, что программа обучения уникальная, очень объемная и интересная. А далее ответственная работа. Стране нужны решительные управленцы, которые доказали свою преданность Родине и не боятся трудностей», – указал он.

Уже 18 участников первого потока программы получили новые назначения на ответственные должности. Среди них полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще некоторые участники программы готовятся к переходу на новые места работы.

Мария Костюк, руководитель программы «Время героев», была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с момента начала дополнительной регистрации на программу «Время героев» зарегистрировалось более 20 тыс. человек.