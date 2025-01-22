Шольц заверил в намерении поддерживать ВСУ после окончания конфликта на Украине

Tекст: Александра Юдина

Шольц сообщил о намерении продолжать укреплять ВСУ даже после завершения конфликта, передает ТАСС.

Канцлер выразил мнение, что окончание конфликта стало бы хорошей новостью, однако даже в этом случае необходимо будет предпринимать шаги для обеспечения безопасного будущего Украины.

«Затем речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина сможет содержать сильную армию, военный потенциал которой мы будем вместе укреплять», – заявил он.

Шольц также отметил, что обсуждения по этому вопросу с союзниками будут проходить в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент любые спекуляции на эту тему запрещены, и все решения должны приниматься с учетом мнения Украины.

Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

Зеленский также обвинил западные страны в нечестном отношении к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину.