Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Шольц заверил в намерении поддерживать ВСУ после окончания конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах поддерживать ВСУ даже после завершения конфликта, чтобы обеспечить Украине безопасное будущее.
Шольц сообщил о намерении продолжать укреплять ВСУ даже после завершения конфликта, передает ТАСС.
Канцлер выразил мнение, что окончание конфликта стало бы хорошей новостью, однако даже в этом случае необходимо будет предпринимать шаги для обеспечения безопасного будущего Украины.
«Затем речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина сможет содержать сильную армию, военный потенциал которой мы будем вместе укреплять», – заявил он.
Шольц также отметил, что обсуждения по этому вопросу с союзниками будут проходить в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент любые спекуляции на эту тему запрещены, и все решения должны приниматься с учетом мнения Украины.
Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.
Зеленский также обвинил западные страны в нечестном отношении к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину.