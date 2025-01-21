Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве

Tекст: Александра Юдина

Флаг США был поднят над американским посольством в Москве в результате исполнения одного из первых распоряжений Трампа.

Глава США подписал указ, который запрещает приспускать флаги над правительственными зданиями во время инаугурации главы государства.

Напомним, приспущенное положение флага было установлено по указу экс-президента Джо Байдена. Согласно его распоряжению, флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями должны были оставаться приспущенными в течение 30 дней после смерти бывшего американского лидера Джимми Картера.

В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Вскоре Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

После этого президент США подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.