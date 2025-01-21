Brand Analytics: Европа скептически отнеслась к заявлениям Трампа

Tекст: Александра Юдина

В Европе и среди либеральных американских СМИ наблюдался высокий уровень скептицизма к первым заявлениям Трампа после инаугурации, передает ТАСС.

По данным исследования, позитивные нарративы касались восстановления экономики и усиления безопасности, тогда как негативные подчеркивали угрозы демократическим институтам и международным отношениям.

Американские СМИ, такие как CNN, Fox News и The New York Times, активно освещали инаугурацию. Либеральные издания сосредоточились на критике миграционной политики и гендерных вопросов, тогда как консервативные медиа приветствовали возвращение Трампа, отмечая его решимость «восстановить Америку».

Интерпретация заявлений Трампа также отличалась. Внутри США внимание было сосредоточено на влиянии на американское общество, европейские издания видели угрозу глобальной стабильности, особенно в контексте изменения климата и международной торговли.

Азиатские СМИ акцентировали внимание на экономических аспектах, включая торговые войны, а в Китае обсуждали возможное обострение торговых отношений.

Издания Ближнего Востока, такие как Al Jazeera, уделяли внимание заявлениям Трампа о завершении конфликтов в регионе, однако скептицизм по поводу реальных шагов администрации оставался.

В Британии The Guardian фокусировался на возможных экономических последствиях для Европы от радикальных инициатив Трампа, таких как выход из Парижского соглашения по климату.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это является ответом на недружественные действия оппонентов. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

До этого он повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.