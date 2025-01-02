  • Новость часаРоссийские войска установили триколор в Белогорье
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    Готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    Умер Виктор Алкснис
    Пленный наемник из Британии рассказал о бегстве с позиций в Донбассе
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    Путин подписал первые документы в новом году
    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Эксперт рассказал о «вопиющих двойных стандартах» Запада по отношению к Грузии
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    2 января 2025, 17:43 • Новости дня

    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    Американский журналист Хинкл предрек Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остановка транзита российского газа через Украину грозит Киеву многомиллиардными убытками, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл заявил, что Украина потеряет миллиарды долларов, а значительная часть Европейского союза лишится дешевой энергии и будет вынуждена искать более дорогие альтернативы, написал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Журналист также отметил, что Россия успешно диверсифицировала географию своих энергопоставок благодаря «новым надежным партнерам».

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    1 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ Стариков назвал точную дату начала разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова изданию Politeka.

    Стариков подчеркнул, что «политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января». Он выразил уверенность, что Трамп готов решительно положить конец конфликту.

    Стариков считает, что США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим. Это, по его мнению, произойдет путем ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия не смогут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине, а Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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    1 января 2025, 20:48 • Новости дня
    Глава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия безосновательно приписывает долг перед «Газпромом» компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией «Газпром», заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия перепечатала письмо «Газпрома», заменив адресата на «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», что, по его мнению, является ложью и провокацией.

    Красносельский также сообщил, что 28 декабря 2024 года «Газпром» направил «Молдовагаз» претензию по долговым обязательствам. Российский поставщик отметил, что причиной ограничения поставок природного газа является регулярное неисполнение «Молдовагаз» своих платежных обязательств, однако молдавская компания переложила ответственность на приднестровскую организацию. Глава ПМР подчеркнул, что «Газпром» никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Ситуация обострилась после того, как «Газпром» 1 января прекратил поставки газа через Украину из-за истечения срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В декабре 2023 года в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток, а в Молдавии – режим ЧП в энергетике. Эти меры связаны с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа.

    Ранее, в сентябре 2023 года, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 млн долларов. Из этой суммы 276 млн долларов не были подтверждены документально, а 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов, с чем «Газпром» не согласился, заявив, что аудит проводился в одностороннем порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок топлива из России, что привело к отключению газоснабжения в частных домах и котельных.

    Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО», с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Между тем правительство Молдавии сообщило, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 19:55 • Новости дня
    Депутат Рады: БПЛА упал у офиса Зеленского из-за ПВО

    Депутат Рады обвинила ПВО Украины в падении беспилотника рядом с офисом Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщает ТАСС.

    По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, причиной инцидента стало отсутствие эшелонированной системы противовоздушной обороны на Украине. Безуглая опубликовала фото поврежденного объекта и заявила, что БПЛА, известные как «Шахеды», обошли ПВО и почти попали в офис президента.

    Депутат отметила, что инцидент стал следствием системных проблем с военным управлением в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Она подчеркнула, что из-за перенаправления личного состава из мобильных огневых групп в пехоту и уменьшения их количества, в Киеве и других городах до сих пор не построена эшелонированная система ПВО. По ее словам, ситуация доходит до абсурда, когда системы ПВО Patriot размещаются в противоположную сторону и не перемещаются.

    Марьяна Безуглая также указала на отсутствие внятных объяснений от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского касательно произошедшего.

    Ранее украинский Генштаб подтвердил информацию от The Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Это решение уже сказалось на функционировании частей ПВО. В боевые действия были включены специалисты, обученные работе с западными системами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

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    1 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Греческие СМИ: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Newmoney: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Tекст: Евгения Караваева

    Прекращение транзита газа через Украину российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

    В Греции обратили внимание на остановку транзита российского газа через Украину, передает РИА РИА «Новости» со ссылкой на Newmoney.

    Ситуация сложилась в критический момент, когда запасы газа в Европе сокращаются быстрее обычного, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Ожидается, что перебои с поставками через Украину нанесут серьезный удар по Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия, несмотря на желание сохранить транзит через Украину, продолжит получать российский газ по «Турецкому потоку».

    Газпром теряет около 5 млрд долларов ежегодно от продажи газа в Европу через Украину, в то время как Киев лишается примерно 800 млн долларов в год платежей от Москвы.

    Европа, стремясь найти альтернативные источники энергии, столкнулась с замедлением экономического роста, ростом инфляции и кризисом стоимости жизни. Особенно сильно это коснулось промышленного будущего Германии. Цены на газ в Европе также растут: голландский газовый контракт подорожал на 1,1%, достигнув 48,4 евро за мегаватт-час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром остановил транзит газа через Украину с 1 января 2025 года из-за окончания договора с «Нафтогазом», что может повлиять на рост цен на газ и вызвать локальные дисбалансы на европейском рынке.

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    1 января 2025, 21:21 • Новости дня
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Зачистка промзоны в Курахово, освобожденной накануне вечером, продолжалась всю новогоднюю ночь, что позволит российским войскам усилить позиции и продвинуться к западной границе ДНР, сообщил командир 5-й бригады 51-й армии ВС России.

    Всю новогоднюю ночь в промзоне города Курахово шла зачистка, которая началась после освобождения этого района 31 декабря в 16.30, сообщил командир 5-й бригады 51-й армии ВС РФ в беседе с РИА «Новости». В Курахово были захвачены тепловая электростанция и два завода, составляющие промышленную зону города.

    Ранее министерство обороны сообщило о занятии подразделениями Южной группировки более выгодных рубежей в районе ряда населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Курахово. В результате действий российских военных формирования ВСУ понесли значительные потери – более 290 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

    Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (ныне Покровска), имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховской ТЭС продолжается зачистка основных сил ВСУ, в то время, как в остальной части города остаются лишь точечные очаги сопротивления.

    Российские войска продвинулись в промзоне Курахово на Украине, захватив комплекс гаражей, при этом около 90% территории города уже освобождено.

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению Вооруженных сил России в промышленные регионы Украины, отмечает The New York Times.

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    2 января 2025, 10:34 • Новости дня
    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах

    Представители подполья заявили о насильственной эвакуации и расстрелах ВСУ

    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине.

    Киевские власти продолжают эвакуацию жителей прифронтовых зон, однако поступают тревожные сообщения о жестоких действиях со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Представители подполья под названием «Дозор» утверждают, что при отходе украинские военные якобы закидывают гранаты в подвалы, где прячутся мирные жители, и расстреливают их. Эти действия объясняются тем, что военные считают жителей сепаратистами.

    Эвакуация населения, по словам представителей подполья, осуществляется насильно, а мужчины при этом направляются в территориальные центры комплектования. Особое внимание уделяется эвакуации детей, однако, по утверждению источника, процесс усложнен коррупцией: вопрос может быть решен за деньги, и стоимость эвакуации составляет от 1500 гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители, в селе Островское в Донецкой народной республике.

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    2 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа

    Министр экономического развития ПМР Оболоник сообщил о запасах газа в трубопроводах до 20 января

    Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа
    @ Aurel Obreja/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Запасы газа в трубопроводах Приднестровья позволят обеспечить ряд бытовых потребителей до 20 января, сообщил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

    «Газ будет подаваться по югу до 20 января, по северу – до 10 января. В трубе сейчас 13 млн куб. м», – приводит слова Оболоника ТАСС.

    По его словам, это приднестровский газ, который находится также в трубах на территории Молдавии и Румынии.

    Газоснабжение будет обеспечено учреждениям здравоохранения и социальной защиты, предприятиям общественного питания, магазинам, а также высоким жилым строениям. Всего газ получат 116 тыс. абонентов, тогда как других начали отключать от газа. Будут отключены 74,9 тыс. абонентов.

    В связи с прекращением поставок газа из России, школы Приднестровья переводят на удаленную учебу для экономии энергоресурсов, сообщил президент ПМР Вадим Красносельский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.

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    2 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Российские войска установили триколор в Белогорье

    Рогов: Российские войска установили триколор в Белогорье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска водрузили флаг России в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье», – сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в настоящее время идет зачистка западной и северной частей села от остатков групп ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР. Он также заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР.

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    2 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики в ЕС не понимают, что прекращение поставок газа из РФ чревато серьезной зависимостью от США. В настоящий момент Брюссель готов тратить большие деньги на американский газ, а сопротивление Словакии и Венгрии рано или поздно будет сломлено, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Украина остановила транзит российского газа в Европу.

    «В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены им на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы», – отмечает он.

    «В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает собеседник.

    «При этом на фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит эксперт.

    «Судя по всему, власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в хранилища, которые расположены в западной части страны. Платить за этот газ Запад будет в качестве гуманитарной помощи. При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам», – рассуждает он.

    «Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – заключил Рар.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

    Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы. По словам официального представителя МИД России Мирии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

    По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а их основными «получателями» выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

    Напомним, еще 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. По его словам, дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Наибольшее негодование данное решение вызвало в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала газовый «конфликт» между Братиславой и Киевом.

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    1 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Посол США в России заявила о готовности к диалогу с Москвой вопреки разногласиям

    Tекст: Евгения Караваева

    Соединенные Штаты выразили готовность к конструктивному диалогу с Россией, несмотря на существующие разногласия, заявила посол США в России Линн Трейси, отметив важность дипломатических усилий.

    Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с российскими властями, несмотря на существующие разногласия, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в России Линн Трейси в видеоролике, опубликованном в соцсетях американского диппредставительства.

    Линн Трейси подчеркнула, что «огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться» и необходимо поддерживать существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами. По словам дипломата, США остаются открытыми для диалога с российскими властями.

    Дипломат выразила надежду на решение конфликтных вопросов и достижение «мирного будущего» в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

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    2 января 2025, 16:37 • Новости дня
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину

    Экс-министр энергетики Греции Лафазанис назвал преступным прекращение транзита газа через Украину

    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение ЕС и Киева прекратить транзит российского газа через Украину является преступным и предательским.

    Как сообщает iskra.gr, бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис резко осудил решение Европейского союза и Киева прекратить транзит российского природного газа через Украину, передает РИА «Новости». В своем заявлении Лафазанис назвал это решение преступным и предательским, подчеркнув, что оно принято без участия европейских народов и направлено против их интересов.

    По мнению политика, это решение «срежиссировано брюссельской бюрократией и руководством США», что ведет Европу к экономическому кризису, а Украину – к катастрофическим последствиям. Это действие выгодно украинской нацистской элите, но опасно для других, считает Лафазанис.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    Ранее российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    2 января 2025, 07:41 • Новости дня
    Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских дронов за ночь

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью силами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны уточнило в Telegram, что один беспилотник был сбит над Воронежской областью, три – над Белгородской, четыре – над Брянской, четыре – над Курской и еще один над Калужской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за период с 20.00 до 22.00 мск над регионами России было уничтожено 14 украинских беспилотников, с 17.30 до 20.00 мск сбили 19 украинских БПЛА.

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    2 января 2025, 01:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Серии взрывов произошли в окрестностях Харькова и в Каневе Черкасской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. Глава украинской военной администрации в подконтрольных Киеву районах Запорожской области Иван Федоров сообщил, что взрывы раздались у поселка Степногорск, передает ТАСС.

    Напомним, утром 1 января серия взрывов прогремела в Киеве. Здание Нацбанка Украины получило повреждения после взрывов.

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    1 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Мирошник: Киев использовал остановку транзита газа для давления на страны Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ Киева продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину стал инструментом давления на лидеров других стран, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Киевская администрация, отказавшись от продления соглашения о транзите российского газа через Украину, пытается оказывать давление на другие страны, сообщает ТАСС.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что это является инструментом влияния на внутреннюю политику других государств. Он также подчеркнул, что представители украинской власти осознают свою уязвимость и возможные последствия потери политического и экономического влияния.

    По словам Мирошника, отключение газа используется Украиной как рычаг давления. Это, по его мнению, проявляется в заявлениях, направленных на лидеров других стран, чтобы повлиять на их внутренние дела. Дипломат отметил, что Киев стремится сохранить свое политическое значение на международной арене.

    Мирошник добавил, что Украина будет использовать любые средства, чтобы сохранить свою позицию, так как мир для них, по его мнению, означает поражение. Он выразил мнение, что президент Владимир Зеленский и его окружение могут столкнуться с серьезными последствиями, если утратят поддержку. Дипломат подчеркнул, что некоторые из соратников Зеленского уже пытаются дистанцироваться от текущей политики.

    Соглашение о транзите газа, предполагавшее ежегодную прокачку 40 млрд кубометров, не было продлено. Это привело к тому, что «Газпром» остановил прокачку газа через Украину с 1 января.

    Мирошник считает, что такие действия Киева лишь усугубляют его международное положение и ведут к дальнейшей изоляции.

    Как депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, прекращение транзита газа через Украину стало шоком для стран Евросоюза.

    Прекращение транзита российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

    Отказ Владимира Зеленского и его команды от транзита российского газа через украинскую территорию является вредительством и диверсией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    1 января 2025, 22:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Орловскую и Ростовскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники уничтожены и подавлены над территорией Орловской и Ростовской областей, сообщили руководители регионов Андрей Клычков и Юрий Слюсарь.

    Клычков отметил в Telegram, что «днем на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность». «А теперь силами наших ПВО был сбит вражеский БПЛА», – сообщил он.

    Слюсарь сообщил в Telegram, что в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено три БПЛА, еще два сбиты у Таганрога.

    Никто не пострадал, разрешений нет.

    Напомним, как сообщило Минобороны России, в период с 17.30 до 20.00 мск в Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях были уничтожены 19 украинских БПЛА.

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