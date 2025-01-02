2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.15 комментариев
Взрывы прогремели на Украине
Серии взрывов произошли в окрестностях Харькова и в Каневе Черкасской области Украины, сообщили украинские СМИ.
Кроме того, СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. Глава украинской военной администрации в подконтрольных Киеву районах Запорожской области Иван Федоров сообщил, что взрывы раздались у поселка Степногорск, передает ТАСС.
Напомним, утром 1 января серия взрывов прогремела в Киеве. Здание Нацбанка Украины получило повреждения после взрывов.