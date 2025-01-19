  • Новость часаАкваторию бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» очистили от мазута
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    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    Силуанов назвал главную задачу в экономическом взаимодействии с Ираном
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
    Глава ВТБ: Систему SWIFT необходимо «убить»
    В Словакии заявили о 70 млрд евро ущерба ЕС из-за Зеленского
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    19 января 2025, 15:19 • Новости дня

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт

    Националисты угрожали мэру Одессы из-за торта без национальной символики на юбилее

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    @ rt_russian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов стал объектом угроз со стороны украинских националистов из-за торта на свой 60-летний юбилей, украшенного изображениями достопримечательностей города и логотипом ЮНЕСКО, но без националистической символики.

    Украинские националисты развернули кампанию в социальных сетях против мэра Одессы Геннадия Труханова, угрожая ему физической расправой. Как передает ТАСС, причиной агрессии стала фотография торта, подаренного Труханову на его 60-летний юбилей. Торт был выполнен в виде достопримечательностей Одессы, с изображением обложек книг известных одесситов и логотипом ЮНЕСКО.

    Националистам не понравилось отсутствие на торте украинской националистической символики. Они также выразили недовольство теми писателями, которые были представлены на торте, полагая, что их необходимо подвергнуть процессам декоммунизации и дерусификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову, что вызвало волну протеста среди местных жителей, которые потребовали вернуть памятник Высоцкому, а также сообщалось об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к одному из памятников в Одессе.

    18 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге

    Датский инструктор Йепп Хансен уничтожен ударом по учебному центру в Кривом Роге

    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    @ Staff Sgt. William Rosado/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16, сообщили в силовых структурах.

    В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен. Он был известен как специалист по эксплуатации истребителей F-16, передает ТАСС.

    Ранее вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    Сообщалось, что здание закрытого вуза, использовавшееся ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер».

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    18 января 2025, 16:25 • Новости дня
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море

    Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждает, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

    Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

    «Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

    Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

    Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

    Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    18 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Подполье сообщило о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

    Tекст: Мария Иванова

    Под Харьковом поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском; начался серьезный пожар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины поражено под Харьковом, передает РИА «Новости».  Лебедев сообщил о «очень результативном прилете».

    После удара начался серьезный пожар, на месте происшествия работают около десятка автомобилей скорой помощи, пожарные и украинские военные.

    Ранее вечером украинские СМИ зафиксировали мощный взрыв в Харькове во время воздушной тревоги, а местные власти подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.

    База наемников располагалась на окраине Харькова на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители часто замечали там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском.

    По словам представителя сопротивления, удар был «редкого качества». Лебедев отметил, что информация о наемниках поступила от информаторов пророссийского сопротивления. В результате прилета, по его словам, точность поражения оказалась высокой, что позволило нанести значительный урон врагу.

    Утром в субботу Лебедев сообщал, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    До этого удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    В начале года ВС России также нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

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    18 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине

    Дуглас Макгрегор: Россия победила на Украине, остался вопрос продвижения на запад

    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже одержала победу в конфликте на Украине, и теперь остается вопрос о том, насколько Москва решится продвинуться на запад, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал мнение о том, что Россия уже достигла победы в конфликте на Украине. Макгрегор подчеркнул, что основной вопрос состоит не в способности русских продвигаться на запад, а в том, захотят ли они это сделать и насколько далеко зайдут, передает ТАСС.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    18 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Снайперы ВСУ расстреляли сослуживцев при попытках сдаться во Времевке

    Украинские снайперы расстреляли сослуживцев при попытках сдаться в плен во Времевке

    Tекст: Мария Иванова

    Инструктор штурмовой бригады группировки «Восток» сообщил о случаях, когда снайперы ВСУ стреляли в сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским войскам во Времевке.

    Украинские снайперы в населенном пункте Времевка стреляли в своих же сослуживцев, если те пытались сдаться в плен, передает ТАСС. Об этом сообщил инструктор штурмовой бригады «Восток» с позывным «Серго».

    Он рассказал: «Пленные были, но их мало. Они боялись своих же. У них сидели снайперы, при любой сдаче оружия, при любой сдаче в плен они их просто сзади «щелкали».

    Военнослужащий добавил, что российские бойцы должны были инструктировать и прикрывать тех, кто намеревался сдать оружие. Это требовало дополнительных усилий и создавало трудности для российских военных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Времевки в Донецкой народной республике. Освобождение населенного пункта позволило российским войскам полностью блокировать гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, что является важным стратегическим достижением для ВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование не откликнулось на просьбы гарнизона ВСУ в Времевке, оставив его без поддержки в критической ситуации, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно. Штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно освободили Времевку, зачистив около 600 зданий и установив флаг России.

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    18 января 2025, 16:55 • Новости дня
    Сына Порошенко признали уклонистом и оштрафовали

    Сына экс-президента Украины Порошенко обвинили в неявке по повестке и оштрафовали на 25,5 тыс. гривен

    Сына Порошенко признали уклонистом и оштрафовали

    Tекст: Вера Басилая

    Сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексею (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов, сообщили украинские СМИ.

    Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), был признан уклонистом от мобилизации на Украине и оштрафован, передает ТАСС.

    Печерский районный территориальный центр комплектования признал его виновным в административном правонарушении за неявку по повестке и назначил штраф в размере 25,5 тыс. гривен (примерно 610 долларов). Согласно постановлению, если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, его сумма удвоится и будет взыскана принудительно.

    По данным украинских СМИ, Алексей и его брат Михаил Порошенко в настоящее время скрываются от мобилизации в Лондоне. С февраля 2022 года на Украине введена всеобщая мобилизация, и власти активно противодействуют уклонению мужчин призывного возраста от службы. С мая прошлого года действует закон, ужесточающий условия мобилизации, позволивший увеличить число призывников.

    Ранее Алексей Порошенко был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как дважды проигнорировал вызов.

    В России судебные приставы арестовали имущество Алексея Порошенко в рамках исполнительного производства.

    Между тем стало известно, что Александр Янукович, сын экс-президента Украины Виктора Януковича, стал гражданином России, что подтверждается изменениями в налоговом учете его компании в Петербурге.

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    19 января 2025, 11:32 • Новости дня
    В Словакии заявили о 70 млрд евро ущерба ЕС из-за Зеленского

    Вице-спикер парламента Словакии сообщил об ущербе ЕС в 70 млрд евро из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил негативное отношение к действиям Владимира Зеленского, которые могут привести к потерям в 70 млрд евро для Европы.

    Депутат словацкого парламента, вице-спикер Тибор Гашпар, выразил обеспокоенность действиями президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС. В интервью агентству Гашпар заявил, что остановка транзита газа из России через Украину может нанести значительный ущерб как Словакии, так и всей Европе. По его словам, потери могут достигать 70 миллиардов евро.

    Тибор Гашпар отметил, что украинский лидер не осознает всех последствий своих решений, сравнивая его действия с принятием решений «как будто после пробуждения рано утром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз в 2025 году увеличил закупки российского сжиженного природного газа до рекордных объемов, в то время как в Соединенных Штатах выразили уверенность в том, что Украина не возобновит транзит российского газа, а агентство Bloomberg предупредило о возможном дефиците газа в Европе этой зимой.

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    18 января 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово

    Военнослужащий с позывным «Босяк» уговорил 13 украинских солдат сложить оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения.

    Как передает РИА «Новости», российский военнослужащий с позывным «Босяк» совершил героический поступок в Курахово. Он в одиночку вошел в здание, где находились тринадцать вооруженных украинских солдат, и убедил их сдаться, объяснив, что они окружены. О подвиге «Босяка» рассказал командир штурмовой роты «Джексон».

    Перед этим «Босяк» вместе с сослуживцем «Шахом» взяли в плен украинского военнослужащего, который ошибочно вышел на российские позиции. После беседы «Босяк» отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание. Затем «Босяк» последовал за ним и убедил остальных противников сложить оружие.

    Однако в процессе вывода пленных «Босяк» попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, от которых позже скончался. Город Курахово, находившийся под контролем российских войск с 6 января, был важной стратегической точкой для дальнейших операций в зоне конфликта. Освобождение Курахово открыло путь для наступления на восточную часть Запорожской области, продвигаясь вдоль трассы Запорожье-Донецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Кильмезь в Кировской области при пожаре погибли восемь человек, в Абхазии в селе Папанырхуа 6 января пройдет траур по погибшим пятерым детям из семьи Чолария, а в Тверской области в садово-некоммерческом товариществе «Межурка» в частном доме обнаружили тела несовершеннолетних.

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    18 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи регионах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще семи регионах Украины согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Эти данные были зафиксированы на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины в 22.41 мск, передает РИА «Новости».

    Ранее под Харьковом была поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском, и начался серьезный пожар.

    До этого подполье сообщало, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами.

    Также удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

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    18 января 2025, 16:55 • Новости дня
    Депутат АдГ предложила выслать всех украинских беженцев из Германии

    Баварский депутат от АдГ предложила выслать украинских беженцев из Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий».

    Газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Эбнер-Штайнер, предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из Германии.

    Она обосновала свою позицию тем, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию» для предотвращения «наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться».

    По ее мнению, все украинские военные беженцы должны покинуть страну немедленно, поскольку в Украине достаточно мест для их возвращения. Кроме этого, Эбнер-Штайнер предложила поставить на границах Германии заборы и дать баварским городам право объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере предоставления убежища. Она считает, что это позволит отказывать беженцам в размещении.

    Катрин Эбнер-Штайнер также предложила выдавать помощь беженцам только товарами, прекратив переводы денег на банковские карты.

    По данным издания, в Германии сейчас находятся 1,2 млн беженцев с Украины, из которых до 200 тысяч проживают в Баварии.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев, которые не стремятся трудоустроиться и пользуются системой компенсаций.

    Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выразил недовольство тем, что многие украинские беженцы живут за счет грязных денег в Монако, что способствует затягиванию конфликта на Украине.

    Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину.

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    18 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Над Крымом уничтожены восемь беспилотников ВСУ

    Системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников ВСУ за час над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 20.00 до 21.00 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым. В официальном заявлении подчеркивается, что «все беспилотники были успешно уничтожены, не причинив ущерба на земле».

    Ранее дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника, из которых два были сбиты над акваторией Черного моря, а один – на территории Республики Крым.

    За минувшую ночь средства ПВО России уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

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    19 января 2025, 00:13 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли ДНР 18 раз за сутки

    Украинские войска выпустили 56 боеприпасов по ДНР за минувшие сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки на территорию ДНР было выпущено 56 боеприпасов, в результате чего пострадали мирные жители.

    Украинские войска в течение последних суток восемнадцать раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего, по данным управления, было выпущено 56 боеприпасов. Обстрелы произошли на горловском направлении, что привело к ранениям трех мирных жителей.

    В сообщении управления говорится, что было зафиксировано восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. «Восемнадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины на горловском направлении», – уточняется в сообщении.

    Накануне украинские войска также обстреляли территорию ДНР, однако было зафиксировано только восемь обстрелов, что демонстрирует значительное увеличение интенсивности атак за последние сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате восьми атак ВСУ на населенные пункты ДНР за последние сутки были раны пять мирных жителей. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, но обошлось без пострадавших. Общие потери украинской армии за сутки составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, как сообщило российское министерство обороны.

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    18 января 2025, 22:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР кассетными боеприпасами

    ВСУ обстреляли ДНР более 10 раз с использованием кассетных боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обстреляли ДНР, применяя 155-мм артиллерию и кассетные боеприпасы, что привело к ранениям мирных жителей в Горловке и повреждению инфраструктуры.

    Украинские войска в течение суток осуществили более 10 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, пишет ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, включая кассетные боеприпасы.

    В своем телеграм-канале Пушилин заявил: «Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155-мм, в том числе кассетного типа».

    В ходе обстрелов в Никитовском районе Горловки пострадали три мирных жителя. Мужчины 1990, 1980 и 1949 годов рождения получили ранения. Также было зафиксировано повреждение трех жилых домов, котельной, линии электропередачи и газопровода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом, об этом сообщило Министерство обороны России. В Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в нескольких селах, однако обошлось без пострадавших.

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    18 января 2025, 18:27 • Новости дня
    Депутата Рады обвинили в незаконной переправке людей за границу

    Генпрокуратура Украины обвинила депутата Рады в незаконной переправке за границу 23 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады подозревается в организации незаконного пересечения границы 23 человек под видом его водителей, сообщила генпрокуратура Украины.

    Генпрокуратура Украины обвиняет депутата Верховной рады в незаконной переправке 23 человек за границу, передает РИА «Новости».

    По данным украинского ведомства, мужчина использовал статус народного депутата и членство в комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры для направления писем в Госпогранслужбу с просьбой разрешить выезд граждан под видом своих водителей. В сообщении генпрокуратуры отмечается, что часть из этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое не вернулись на Украину.

    Имя подозреваемого депутата официально не озвучено, однако, по данным украинских СМИ, речь идет о Константине Бондареве из партии «Батькивщина». Инцидент, согласно информации, произошел в период 2022-2023 годов.

    С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, а с 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В соответствии с указом, выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещен.

    Ранее Верховная рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации на девяносто суток до 9 мая 2025 года, инициированное президентом Владимиром Зеленским.

    На Украине территориальные центры комплектования объявили в розыск более полумиллиона человек, подозреваемых в уклонении от обязательной военной службы.

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    18 января 2025, 20:50 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем и Крымом

    Tекст: Мария Иванова

    В течение часа дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника: два из них были сбиты над акваторией Черного моря, а один – на территории Республики Крым.

    С 19.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, один – над территорией Республики Крым, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подобные инциденты с беспилотниками в регионе не редкость. В последние месяцы частота их появления увеличилась.

    За минувшую ночь средства ПВО России уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    В последние сутки ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и цех производства БПЛА.

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      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

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      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

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