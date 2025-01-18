Folha de S.Paulo: Трамп может укрепить отношения с Бразилией для сдерживания влияния Китая в регионе

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Folha de S.Paulo, Трамп намерен укрепить сотрудничество со странами Латинской Америки, в первую очередь с Бразилией. Это шаг направлен на сдерживание растущего экономического влияния Китая в регионе.

Источники в бразильском правительстве отмечают, что Трамп не станет оказывать дипломатическое давление на администрацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Ранее Трамп говорил о возможном введении высоких торговых пошлин на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара. Однако, по мнению бразильских властей, американский политик, вероятно, выберет стратегию расширения партнерства с целью ограничения китайского влияния в Латинской Америке.

Бразильские чиновники также отмечают, что Трамп воздерживается от публичных нападок на Лулу да Силву, в отличие от аргентинского лидера Хавьера Милея. Это может свидетельствовать о намерении нормализовать отношения с Бразилией.

В 2023 году двусторонняя торговля между Китаем и Бразилией достигла рекордных 157 млрд долларов, и КНР остается крупнейшим торговым партнером Бразилии с 2009 года. В ноябре 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Бразилию, что еще раз подчеркнуло тесные связи между двумя странами.

Ранее министр экономики Израиля Нир Баркат одобрил планы Дональда Трампа по введению высоких пошлин на товары из стран БРИКС, если те откажутся от доллара и создадут единую валюту.

Китай уже объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на планы Трампа ввести пошлины на товары из этих стран в 100%.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.