Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.0 комментариев
При стрельбе у Верховного суда в Тегеране убиты двое судей
IRNA: Двое судей убиты при стрельбе у Верховного суда в Тегеране
У здания Верховного суда в Тегеране была совершена стрельба, в результате которой погибли двое судей и один получил ранения, сообщает агентство IRNA.
В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. В результате нападения погибли двое судей, а еще один получил ранения, передает ТАСС.
По предварительной информации, нападавший открыл огонь по судьям, которые выходили из здания суда. Имя и мотивы стрелка пока не раскрываются. Несмотря на оперативную работу полиции, ему удалось скрыться с места преступления.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые ведут расследование. Власти страны рассматривают произошедшее как террористический акт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в столице Чада Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем.