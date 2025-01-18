При стрельбе у Верховного суда в Тегеране убиты двое судей

IRNA: Двое судей убиты при стрельбе у Верховного суда в Тегеране

Tекст: Александра Юдина

В Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. В результате нападения погибли двое судей, а еще один получил ранения, передает ТАСС.

По предварительной информации, нападавший открыл огонь по судьям, которые выходили из здания суда. Имя и мотивы стрелка пока не раскрываются. Несмотря на оперативную работу полиции, ему удалось скрыться с места преступления.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые ведут расследование. Власти страны рассматривают произошедшее как террористический акт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в столице Чада Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем.