Вынесен приговор бойцам ВСУ за участие во вторжении в Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемых приговорили к лишению свободы на срок от 15 до 16 лет за вторжение в Курскую область, передает ТАСС.

Первые три года осужденные проведут в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривалось в Курском областном суде. Предварительное следствие вело военное следственное управление СК России по Московскому военному округу.

Ранее СК возбудил уголовное дело против гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса, которого подозревают в участии в террористическом акте в Курской области, а также в наемничестве на стороне вооруженных сил Украины.