Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.7 комментариев
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33 человек
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Иловайске выросло до 33 человек
В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Иловайске ДНР пострадали 33 человека, трое погибли, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщило МВД по ДНР.
Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Иловайске Донецкой Народной Республики увеличилось до 33 человек. В результате ДТП трое пассажиров погибли, а 33 получили травмы различной степени тяжести. МВД региона сообщает, что возбуждено уголовное дело против водителя автобуса, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, передает ТАСС.
В сообщении ведомства уточняется, что уголовное дело возбуждено против 59-летнего водителя за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортного средства, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее пресс-служба Минздрава ДНР сообщила, что в результате опрокидывания автобуса пострадали трое детей, трое взрослых погибли. Всего в автобусе находились 37 человек.
До этого сообщалось о 29 пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшего по маршруту Краснодар-Донецк.
Напомним, на трассе Донецк – Харцызск – Амвросиевка в районе Иловайска в ДНР произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли три человека.