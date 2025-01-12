Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33 человек

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Иловайске выросло до 33 человек

Tекст: Вера Басилая

Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Иловайске Донецкой Народной Республики увеличилось до 33 человек. В результате ДТП трое пассажиров погибли, а 33 получили травмы различной степени тяжести. МВД региона сообщает, что возбуждено уголовное дело против водителя автобуса, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, передает ТАСС.

В сообщении ведомства уточняется, что уголовное дело возбуждено против 59-летнего водителя за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортного средства, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее пресс-служба Минздрава ДНР сообщила, что в результате опрокидывания автобуса пострадали трое детей, трое взрослых погибли. Всего в автобусе находились 37 человек.

До этого сообщалось о 29 пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшего по маршруту Краснодар-Донецк.

Напомним, на трассе Донецк – Харцызск – Амвросиевка в районе Иловайска в ДНР произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли три человека.