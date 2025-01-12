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    Какие опасности ждут российскую экономику в 2025 году
    В команде Трампа допустили военный вариант решения вопроса с Гренландией
    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в Россию
    Эксперт связал с наследственностью мечту Зурабишвили о войне с Россией
    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    Сийярто предупредил о росте цен на топливо в Европе из-за санкций США
    Росстат назвал разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
    Прихожане российского храма приобрели БТР для бойцов СВО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    7 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    12 января 2025, 19:10 • Новости дня

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33 человек

    Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Иловайске выросло до 33 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Иловайске ДНР пострадали 33 человека, трое погибли, против водителя возбуждено уголовное дело, сообщило МВД по ДНР.

    Число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Иловайске Донецкой Народной Республики увеличилось до 33 человек. В результате ДТП трое пассажиров погибли, а 33 получили травмы различной степени тяжести. МВД региона сообщает, что возбуждено уголовное дело против водителя автобуса, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, передает ТАСС.

    В сообщении ведомства уточняется, что уголовное дело возбуждено против 59-летнего водителя за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортного средства, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц. Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.

    Ранее пресс-служба Минздрава ДНР сообщила, что в результате опрокидывания автобуса пострадали трое детей, трое взрослых погибли. Всего в автобусе находились 37 человек.

    До этого сообщалось о 29 пострадавших в ДТП с автобусом, следовавшего по маршруту Краснодар-Донецк.

    Напомним, на трассе Донецк – Харцызск – Амвросиевка в районе Иловайска в ДНР произошло ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли три человека.

    12 января 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, нанеся значительный ущерб противнику, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах, включая Загрызово и Западное. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть артиллерийских орудий и два склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В то же время подразделения Южной группировки войск освободили Янтарное в Донецкой народной республике. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах, включая Миньковку и Майское. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины «Козак» и два склада боеприпасов, отметили в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» нанесли удар по формированиям ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, где противник потерял до 30 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Накануне российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское.

    Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    11 января 2025, 19:41 • Новости дня
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе

    Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России

    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.

    Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.

    «Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.

    По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 12:02 • Новости дня
    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России

    Макфол назвал «позором» выплату американцами 1,2 млрд долларов налогов в России

    В США назвали «позором» решение американских компаний платить налоги в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании выплатили в российский бюджет 1,2 млрд долларов налогов, что вызвало критику со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, назвавшего это «позором» для Вашингтона.

    Отмечается, что по итогам 2023 года американские компании стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, выплатив в бюджет 1,2 млрд долларов. Макфол в интервью Newsweek назвал данный факт «позором» для Вашингтона и подчеркнул, что это демонстрирует поддержку российской позиции в отношении специальной военной операции.

    Макфол отметил, что в России продолжают работать 123 крупные американские компании, соблюдающие налоговое законодательство страны. Среди них крупнейшими налогоплательщиками стали Philip Morris International, выплатившая 220 млн долларов, PepsiCo с 135 млн долларов и Mars, внесшая 99 млн долларов в российский бюджет.

    По мнению Макфола, сохраняя активность на российском рынке и выплачивая налоги, американский бизнес фактически поддерживает российские вооруженные силы финансово. Он выразил недоумение, что компании продолжают работать в России, несмотря на напряженные отношения между странами.

    Напомним, в 2023 году национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителей компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

    Ранее эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок.

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    12 января 2025, 01:37 • Новости дня
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах

    Захарова назвала «мракобесным лицемерием» использование заключенных для тушения пожаров в Калифорнии

    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, напомнив о критике США в адрес Китая за принудительный труд.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о лицемерии США, комментируя информацию о привлечении 395 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести, для тушения лесных пожаров в Калифорнии.

    В своем Telegram Захарова напомнила, что США неоднократно критиковали Китай за использование принудительного труда, особенно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 2023 году Вашингтон ограничил импорт товаров из Китая, подозревая их в производстве с использованием принудительного труда уйгуров.

    Дипломат поставила вопрос, будет ли Конгресс США разрабатывать законопроект о санкциях против властей Калифорнии за использование труда заключенных при тушении пожаров. «Как же надоело это мракобесное лицемерие!», – написала она.

    До этого сообщалось, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе появились огненные торнадо. Ранее стало известно, что природные пожары в Калифорнии унесли жизни 11 человек. При этом мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 млн долларов менее чем за неделю до начала стихийного бедствия.

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    12 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Эксперт напомнил о сражавшихся против СССР родственниках Зурабишвили
    Эксперт напомнил о сражавшихся против СССР родственниках Зурабишвили
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили мечтает вовлечь свою страну в войну с Россией, но у нее это не получится, заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Воевать с Россией – это у Зурабишвили идея-фикс, семейная наследственность, – сказал эксперт. – Вспомните, ее дядя Михаил Кедиа, согласно архивным документам, сотрудничал с фашистами против СССР».

    Впрочем, по его словам, «развития идея Зурабишвили о необходимости войны с Россией не получит».

    «Сейчас экс-президент все еще весьма актуальна для определенных политических кругов, в основном в странах Прибалтики, Польше, в Европарламенте, среди конгрессменов США, которые занимаются лоббизмом. Ее используют силы, которые действительно хотели открытия Грузией «второго фронта», которые надеялись, что к власти в Грузии вернутся покорные им силы, а прагматики были опрокинуты», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    «Однако будет идти время и ставка на нее лопнет как мыльный пузырь. Она маргинализируется, и это увидят все. Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», – отметил аналитик.

    Итальянская газета L'AntiDiplomatico сообщила, что бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны с Россией. Издание отмечает, что грузинский политик намерена поднимать этот вопрос на различных «научных конференциях» в качестве стипендиата американского Института Маккейна. Издание указывает, что Зурабишвили будет распространять идеи Евросоюза и НАТО, которые стремятся развязать войну между Тбилиси и Москвой.

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    12 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинские военные попали в плен в ДНР

    Украинских военных отправили наблюдать за ВС РФ, но те попали в плен в ДНР

    Украинские военные попали в плен в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, направленная для наблюдения за российскими войсками в ДНР, оказалась в плену, окруженная на заданной позиции, сообщил пленный солдат Андрей Забарата.

    Группа украинских военных была отправлена в лесопосадку Красноармейского района ДНР для наблюдения за российскими войсками, сообщает ТАСС. По словам пленного украинского солдата Андрея Забараты, военных окружили и взяли в плен.

    Забарата рассказал, что командир роты по два человека за раз забирал их и выдавал бронежилеты и автоматы. Им указали на карте позицию и заверили, что российских военных в этом месте нет. Однако по прибытии их окружили, началась стрельба. «Командир роты по рации говорил кидать гранаты. Мы рацию выключили... После этого сдались в плен», – сообщил Забарата.

    Военный признался, что был мобилизован, несмотря на астму, и прошел всего два дня подготовки перед отправкой на задание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Украинский военнослужащий Владимир Петренко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что его подразделение безуспешно запрашивало эвакуацию после поражения.

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    11 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы

    Кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапуск газопровода «Северный поток» в случае победы

    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

    Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на предстоящих досрочных парламентских выборах в Германии, передает РИА «Новости».

    «Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», – заявила она на партийном съезде «АдГ», сообщает газета Welt.

    Вайдель добавила, что ее партия хочет «снести все ветряные мельницы» и возобновить работу АЭС, отмечает ТАСС.

    Россия неоднократно запрашивала данные по инцидентам на «Северных потоках», однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, так и не получила ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    В субботу Вайдель и Олаф Шольц были утверждены кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что лишь «АдГ» может спасти Германию.

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    12 января 2025, 13:34 • Новости дня
    Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой

    В США Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после спора со стюардессой

    Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса в США после конфликта с бортпроводницей, передает РИА «Новости». Инцидент произошел, когда Нурмагомедова, сидевшего в аварийном ряду, попросили подтвердить готовность помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Спортсмен не понял просьбу стюардессы и отказался пересесть на другое место, что привело к спору.

    На видео, распространяемом в социальных сетях, слышно, как бортпроводница объясняет, что Нурмагомедову придется покинуть самолет, если он продолжит сидеть в аварийном ряду. Конфликт обострился, и стюардесса вынуждена была вызвать супервайзера для разрешения ситуации. В итоге Нурмагомедов и его сопровождающие были вынуждены покинуть воздушное судно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча грузинских руководителей с Хабибом Нурмагомедовым вызвала накал политических эмоций в Тбилиси. Дональд Трамп пообещал российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Хабиб Нурмагомедов погасил многомиллионный долг по налогам.

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    12 января 2025, 11:56 • Новости дня
    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине

    Косиняк-Камыш заявил о напряжении в Польше из-за украинских беженцев

    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, указывая на недовольство из-за стиля жизни некоторых украинских беженцев.

    Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши, в интервью изданию Financial Times выразил обеспокоенность по поводу усталости, которую испытывает польское общество вследствие затянувшегося конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, в обществе нарастает напряжение, поскольку люди видят молодых украинских мужчин, управляющих новейшими автомобилями и живущих в роскошных отелях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Киевской администрации заявил, что украинские власти поддержали сокращение помощи украинским беженцам в Европе. Польша готовится к возможной агрессии со стороны Украины. Следующий президент Польши может стать разочарованием для Украины.

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    11 января 2025, 19:59 • Новости дня
    На Украине собрались отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

    Tекст: Мария Иванова

    С 2027 года физика, биология и химия станут необязательными для старшеклассников на Украине, так как министерство образования страны планирует внедрить профильное обучение с тремя направлениями: языковым, общественно-гуманитарным и «физмат», пишут местные СМИ.

    Украинское министерство образования планирует отменить обязательное изучение некоторых предметов, включая физику, биологию и химию, для старшеклассников. Как сообщает издание «Страна.ua», изменения коснутся учащихся 10, 11 и 12 классов и будут внедрены с 2027 года. Помимо этих предметов, перестанут быть обязательными зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география, передает РИА «Новости».

    Изучение украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка, математики, физической культуры и предмета «Защита Украины» останется обязательным. Такая реформа направлена на введение системы профильного образования, в рамках которой ученики смогут выбирать один из трех профилей: языковой, общественно-гуманитарный и «физмат».

    Эта инициатива министерства, как подчеркивает «Страна.ua», позволит ученикам сосредоточиться на тех предметах, которые «соответствуют их будущим интересам и карьерам».

    Отметим, на Украине продолжается массовый отток школьников как с очной, так и с дистанционной формы обучения, и доля старшеклассников, не планирующих поступление в украинские вузы, местами достигает 90%. За последние четыре года количество первоклассников на Украине снизилось на 122 тысяч, а число школ уменьшилось на 2114, главным образом в сельской местности.

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    12 января 2025, 10:20 • Новости дня
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    США втрое увеличили закупки шоколада из России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    С января по ноябрь 2024 года США увеличили импорт российского шоколада и других продуктов из какао до 2,5 млн долларов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данным американской статслужбы.

    Отмечается, что за 11 месяцев 2024 года США значительно увеличили закупки российской продукции из какао, включая шоколад. Общая стоимость импорта составила почти 2,5 млн долларов, что в три раза превышает показатели 2023 года и является максимальным объемом закупок с 2021 года, передает РИА «Новости».

    Особенно высокие закупки наблюдались в ноябре, когда США приобрели российского какао на 389 тыс. долларов, что стало рекордом с января 2022 года. За этот месяц объем импорта вырос на 1% по сравнению с октябрем и в 2,1 раза по сравнению с ноябрем прошлого года.

    Основной долей импорта являются шоколад и другие готовые продукты из какао, такие как конфеты. В ноябре США несколько снизили покупки шоколада, но увеличили импорт какао-порошка. В частности, шоколада было поставлено на 376 тыс. долларов, что на 5 тыс. долларов меньше, чем в октябре, а какао-порошка на 12,7 тыс. долларов, значительно больше по сравнению с 3,7 тыс. в предыдущем месяце.

    США остаются крупнейшим импортером шоколада в мире, уступая в поставках только Канаде. Следующими по объемам поставщиками являются Мексика, Бельгия, Германия и Польша.

    Ранее был назван востребованный за рубежом отечественный продукт.

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    12 января 2025, 17:03 • Новости дня
    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию

    Польша не разрешила пролет делегации Словакии в Россию через свое воздушное пространство

    Польша не пропустила самолет словацкой делегации в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с делегацией словацкого парламента был вынужден изменить маршрут и лететь через Германию и Чехию после отказа Польши предоставить разрешение на пролет в Россию через свое воздушное пространство, сообщил вице-спикер высшего законодательного органа, глава партии SNS Андрей Данко.

    Андрей Данко сообщил, что польские власти не разрешили прямой пролет через свое воздушное пространство, из-за чего самолету пришлось обойти через Германию и Чехию.

    «Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», – заявил Данко, передает ТАСС.

    Несмотря на изменения маршрута, делегация благополучно прибыла в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. В состав делегации входят вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности Рихард Глык, а также депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. Визит делегации продлится до 15 января.

    Планируется, что во время пребывания в России словацкие парламентарии встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По словам Данко, эти встречи направлены на восстановление отношений с Россией и продолжение диалога, начатого словацким премьер-министром Робертом Фицо. Ожидается, что одной из тем обсуждения станет сотрудничество в энергетической сфере.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

    Фицо подтвердил стабильные поставки газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

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    11 января 2025, 21:16 • Новости дня
    Дипмиссия: Лондон санкциями против России ударил по благополучию британцев

    Посольство: Санкции Лондона против России ударят по британскому благополучию

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские санкции против российских компаний могут негативно отразиться на экономике и благосостоянии простых британцев, утверждают в посольстве России в Лондоне.

    Великобритания ввела новые санкции против российских компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». В комментарии посольства РФ в Лондоне подчеркивается, что эти меры нанесут очередной удар по экономическому благополучию самого британского населения, сообщает РИА «Новости».

    В посольстве отметили, что санкции вызывают усиление волатильности на мировом энергетическом рынке. «Нападки на нефтегазовые компании неизбежно усугубляют волатильность мирового энергетического рынка. Это, в конечном счете, бьет по потребителю – простым британцам, и без того с трудом отапливающим свои дома этой холодной зимой, и местному бизнесу, издержки которого все растут», – заявили в дипломатической миссии.

    Представители посольства считают, что в выигрыше от санкций могут оказаться только американские поставщики. Великобритания, по их мнению, должна быть готова нести ответственность за жертвование интересами своих граждан в угоду политической конъюнктуре и неким «личным миссиям». В то же время, эти меры также наносят ущерб странам Глобального Юга, которые, как утверждают в посольстве, интересны Британским властям лишь как объект неоколониальной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», чтобы снизить их доходы и лишить российский бюджет источников финансирования.

    Коментарии (9)
    12 января 2025, 01:18 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии заявил о риске войны с Россией

    Кэлин Джорджеску назвал базу НАТО в Констанце плацдармом для войны с Россией

    Кандидат в президенты Румынии заявил о риске войны с Россией
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

    Кэлин Джорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, заявил, что военная база НАТО «Михаил Когэлничану» в Констанце может стать плацдармом для начала войны против России, передает ТАСС. Об этом он рассказал в интервью с бывшим спецназовцем ВМС США Шоном Райаном, размещенном на сайте румынского телеканала Digi 24.

    Джорджеску выразил обеспокоенность тем, что международное сообщество, включая США, игнорирует происходящее в Румынии, и использует страну как возможный детонатор для военного конфликта. Он подчеркнул, что никто не имеет права «играть с миром и демократией».

    По словам Райана, база может быть использована для «начала крупного наступления в России». Джорджеску отметил, что не согласен с таким развитием событий, добавив, что это «не наше дело» и «не наша война». Он выразил мнение, что Румынию толкают к вступлению в конфликт, и подчеркнул необходимость мирного решения.

    Напомним, Джорджеску стал лидером первого тура президентских выборов в Румынии, прошедших 24 ноября прошлого года, набрав 22,94% голосов. Однако Конституционный суд отменил результаты из-за серьезных нарушений, указанных в рассекреченных документах. Эти нарушения включали использование платных блогеров для продвижения Джеорджеску и создание более 25 тыс. аккаунтов в TikTok, контролируемых через Telegram-каналы.

    Президент страны Клаус Йоханнис инициировал расследование, в результате которого было выявлено массовое использование интернет-платформ для манипуляции избирательным процессом. Эти действия подтвердились в отчетах МВД и спецслужб, которые были рассекречены и опубликованы. Спецслужбы заявили, что сотни блогеров получили оплату за продвижение Джеорджеску.

    После этого Джорджеску заявил о подрыве демократии и правового государства после решения Конституционного суда об аннулировании итогов первого тура президентских выборов. В последний день прошлого года Апелляционный суд в Бухаресте отклонил иск Джорджеску, который оспаривал решения Центрального избирательного бюро об аннулировании результатов первого тура.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая

    Коментарии (9)
    11 января 2025, 20:21 • Новости дня
    Солдаты ВСУ под Курахово призвали сослуживцев сдаваться

    Сдавшиеся в плен под Курахово ВСУ призвали сослуживцев последовать примеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни.

    Солдаты Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в районе Курахово, обратились к своим сослуживцам с призывом последовать их примеру и сдаться, чтобы сохранить свои жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное группировкой «Юг».

    «Хлопцы, хочу вам сказать, что если вы уже где-то (на линии боевого соприкосновения), вас забрали и отправили сюда на передок, начальство вам не поможет, оно вас отправило на мясо. Если вы хотите жить, то выходите с ребятами на контакт при помощи листовок. Если нет этих листовок, тогда ведите диалог, чтобы сдаться», – сказал один из сдавшихся солдат.

    По их словам, российские военнослужащие делают все возможное для обеспечения безопасности пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово в результате успешной операции российских войск под Курахово. В районе Курахово взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.

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