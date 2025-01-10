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    Россия показала пример жизни без доллара
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    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
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    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР
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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

    10 комментариев
    10 января 2025, 11:33 • Новости дня

    Депутат Рады обвинил Зеленского в гибели людей в Приднестровье

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в гибели жителей непризнанного Приднестровья на фоне отключения отопления и горячей воды.

    Депутат выступил с обвинениями в адрес президента Украины в связи с гибелью людей в Приднестровье, назвав Зеленского «международным террористом», передает «Российская газета».

    По словам Дмитрука, действия Зеленского стали причиной энергетического кризиса, который привел к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу из-за того, что Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В республике остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Зафиксированы случаи гибели людей.

    10 января 2025, 06:30 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков

    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский танцор Владимир Раков, известный по участию в танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, он участвовал в боевых действиях против российских войск в составе вооруженных сил Украины; о его смерти сообщила хореограф Галина Пеха.

    Пеха сообщила, что Раков был ликвидирован 6 января «во время выполнения боевого задания». Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ в 2019 году, дошел до полуфинала, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, Раков служил в стрелковом батальоне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.


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    10 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

    Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

    Согласно данным Spiegel, в предлагаемую помощь входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Бербок и Писториусу стремились реализовать проект до выборов в Бундестаг 23 февраля, передает ТАСС.

    Планировалось провести 3 млрд евро через бюджетный комитет как дополнительные расходы, используя схему, ранее уже применявшуюся для помощи Киеву. Ведомство федерального канцлера дало понять, что не поддержит пакет. Аргументом стало нежелание ставить новое правительство перед свершившимся фактом и уверенность в наличии достаточных средств у Германии для продолжения поддержки Украины. В бюджете на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на эти цели.

    По данным Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи в разгар предвыборной кампании. Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов 23 февраля, однако кабмин ФРГ исключил такую возможность.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer, 14 американских снарядов РСЗО HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 ЗРК, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.

    Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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    9 января 2025, 18:09 • Новости дня
    В Польше допустили занятие Россией всей территории Украины

    Mysl Polska: Россия может занять всю территорию Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне экономических трудностей и поражений на фронте Украина может потерять всю свою территорию, пишет польское издание Mysl Polska.

    В статье польского издания Mysl Polska говорится, что Россия может занять всю Украину. «Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», – подчеркивается в материале, передает РИА «Новости».

    Автор также указал, что Россия не была инициатором конфликта – Москва защищала свою безопасность, отвечая на активизацию на Украине подразделений ЦРУ и натовских инструкторов.

    Кроме того, в статье отмечается экономическое банкротство Украины и ее поражения на фронте, что ведет к усталости западных партнеров от необходимости финансирования Киева. Также обсуждается возможность начала мирного процесса, несмотря на запрет Зеленского вести диалог с Россией и все реже звучащее требование о возвращении к границам 1991 года.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    9 января 2025, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух бригад теробороны ВСУ около Александрии, Викторовки, Дарьино, Зазулевки, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Николаевки, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Веселовкой, Гончаровкой, Гуево, Кругленьким, Кубаткиным, Локней, Мартыновкой, Мирным, Никольским, Погребками, Русским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Богдановкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, две бронемашины, пять автомобилей, арторудие, четыре миномета, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 бронемашин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам.

    Кроме того, пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах.

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    10 января 2025, 00:59 • Новости дня
    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР

    Председатель ОБСЕ Валтонен заявила о готовности Молдавии не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье

    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР
    @ Georg Wendt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия не будет препятствовать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье, заявила на встрече с главой непризнанной ПМР Вадимом Красносельским действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Как сообщила пресс-служба главы ПМР, Валтонен «рассказала о впечатлениях от визита в Кишинев». По словам Валтонен, в Молдавии выразили готовность оказать поддержку Приднестровью в части организации процесса использования энергоресурсов из Европы.

    «Отмечено также, что Молдова не будет препятствовать в случае возобновления поставок в Приднестровье российского газа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу. Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, что ухудшило ситуацию с поставками газа в регион. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В то же время, Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, это привело к росту тарифов для населения.

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    9 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Фицо пригрозил жесткими мерами Украине из-за приостановки транзита газа

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможных ответных мерах на фоне газового кризиса с Украиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Роберт Фицо на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, сделал заявление о возможных жестких мерах со стороны Словакии, передает  РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что республика стремится избежать обострения отношений с Киевом.

    Проблема касается транзита газа через Украину. Если эта ситуация не будет разрешена в ближайшее время, Словакия готова к принятию ответных мер. «Правительство Словакии не заинтересовано в эскалации напряжения, но мы также четко говорим: если эта проблема не будет решена, правительство Словакии в скором времени примет жесткие ответные меры», – заявил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

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    10 января 2025, 00:18 • Новости дня
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам заседания контактной группы в формате «Рамштайн» решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму 2 млрд долларов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что встреча была «хорошей», удалось получить «очень хороший результат». Он пояснил: «Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины». Также в ходе мероприятия была утверждена стратегия поддержки Киева на 2025 год, что, по словам Зеленского, имеет важное значение для страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 января прошло 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Politico указала, что нынешний министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Германию для своей последней встречи с союзниками, покинет пост в ближайшее время. Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль.

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    9 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Фицо и ЕК обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в ходе брифинга сообщила, что Фицо и Йоргенсен встретились в Брюсселе, передает ТАСС. Встреча была посвящена проблеме транзита газа через Украину, который прекратил свое действие в декабре.

    Итконен подтвердила, что обсуждение проходило без участия украинских представителей. Другие подробности встречи не были раскрыты.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

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    9 января 2025, 23:47 • Новости дня
    Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО

    Киев раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши Навроцкого по вопросам членства в ЕС и НАТО и Волынской резни

    Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на высказывания кандидата в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого о том, что Украине не место в Евросоюзе и НАТО до решения исторических вопросов.

    Навроцкий заявил, что Украина не должна быть частью ЕС и НАТО, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни. По его мнению, страна, «которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов», передает ТАСС.

    Украинский МИД назвал эти утверждения манипулятивными и отверг их. «Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов своей страны и добрососедских украинско-польских отношений», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что между Киевом и Варшавой ведется конструктивный диалог по вопросам исторического прошлого. МИД Украины призвал не использовать эти вопросы в контексте внутриполитической борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше рассчитывали решить проблему глорификации ОУН – УПА на Украине и связанную с ней проблему исторической памяти о жертвах Волынской резни в ответ на помощь Киеву.

    Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, что власти Украины официально пообещали Польше разрешить проведение эксгумации останков жертв Волынской резни.

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    9 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Европа закупила рекордное количество СПГ у России

    В 2024 году Европа импортировала 17,8 млн тонн российского СПГ

    Европа закупила рекордное количество СПГ у России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

    Европа закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России в прошлом году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian и аналитическую компанию Rystad Energy. Импорт составил 17,8 млн тонн, превысив показатели 2023 года в 15,1 млн и 2022 года в 16,4 млн тонн.

    Газовый аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих отметил, что потоки СПГ не только растут, но и достигают рекордных уровней. В то же время трубопроводные поставки российского газа в Европу почти вдвое превысили морские поставки, составив 49,5 млрд кубометров.

    По данным Rystad Energy, увеличение поставок СПГ связано с более высокими ценами на газ в Европе и желанием стран уменьшить зависимость от трубопроводных поставок, что привело к росту закупок сжиженного природного газа. В то же время аналитики отмечают, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется высоким, несмотря на геополитические напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны увеличили отбор газа из хранилищ перед предстоящим похолоданием. Еврокомиссия сообщила, что уровень запасов газа в хранилищах ЕС составляет 70%. Также сообщалось, что европейские страны продолжают закупать рекордные объемы сжиженного природного газа у России, несмотря на призывы запретить поставки.

    Коментарии (6)
    9 января 2025, 12:09 • Новости дня
    В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса
    В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Приднестровье наблюдаются случаи гибели людей, пытающихся согреться, связанные с использованием газовых колонок и печей в условиях энергокризиса, рассказал на канале «Россия-24» глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

    По его словам, наблюдаются трагические случаи гибели людей, которые пытаются согреться в условиях кризиса с энергоснабжением, передает ТАСС.

    Игнатьев подчеркнул, что люди используют печи и газовые колонки, оставляя их включенными на ночь, что приводит к летальным исходам из-за угарного газа.

    Он отметил, что ситуация в республике ухудшается на фоне прекращения газовых поставок, ранее поступавших транзитом через Украину.

    Игнатьев выразил сожаление, что Приднестровье не получило от Кишинева предложений о помощи в решении проблемы с энергоснабжением. По его словам, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о возможной помощи со стороны Молдавии, никакой конкретной поддержки предложено не было.

    Также Игнатьев добавил, что Кишинев отказался совместно обратиться к Украине и России с просьбой о продолжении подачи газа через территорию Украины, что усугубляет кризисную ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

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    10 января 2025, 00:47 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом

    Мелони на встрече в Риме пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины со стороны Италии

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме подтвердила поддержку Украины, пообещав создание лучших условий для достижения мира, сообщил правительственный Дворец Киджи.

    Мелони в четверг встретилась в Риме с Зеленским. В ходе встречи, которая продолжалась около часа, Мелони подчеркнула, что Италия продолжит всестороннюю поддержку Украины. Она заявила, что Италия будет оказывать помощь, создавая «для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира».

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом. В пятницу его примет президент страны Серджо Маттарелла, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миссии миротворцев на Украине. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным. Таяни также заявил, что если российские войска продолжат наступать, Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась.

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