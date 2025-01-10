США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?4 комментария
Депутат Рады обвинил Зеленского в гибели людей в Приднестровье
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в гибели жителей непризнанного Приднестровья на фоне отключения отопления и горячей воды.
Депутат выступил с обвинениями в адрес президента Украины в связи с гибелью людей в Приднестровье, назвав Зеленского «международным террористом», передает «Российская газета».
По словам Дмитрука, действия Зеленского стали причиной энергетического кризиса, который привел к трагическим последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу из-за того, что Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В республике остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Зафиксированы случаи гибели людей.