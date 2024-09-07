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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    7 сентября 2024, 21:41 • Новости дня

    Одесситы перекрыли дорогу в знак протеста отключению электричества

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе местные жители заблокировали движение на одной из проезжих частей из-за длительного отсутствия электроснабжения, сообщают украинские СМИ.

    Одесситы устроили протест, перекрыв движение на улице, они недовольны отсутствием электричества на протяжении нескольких дней, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Ранее в сентябре украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что жители страны ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света.

    7 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    Боевик ВСУ признался в расстреле российских военнопленных в Курской области
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных, следует из видео с допросом.

    Украинский военный рассказал, что ему приказали расстрелять трех военнопленных в Курской области.

    «Я отказался. Мне сказали, выбирай, либо ты, либо они». Я их расстрелял», – признался десантник на видео RT.

    По его словам, командование ВСУ при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

    Коментарии (6)
    7 сентября 2024, 14:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона в пустыню

    Сальдо: Население Херсона сократилось почти в семь раз, город превращается в пустыню

    Tекст: Вера Басилая

    Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо назвал ситуацию в Херсоне плачевной, в городе есть иностранные наемники, центры обучения и очень много украинских военных. Он отметил сложное положение населения, которое лишено элементарных бытовых услуг: не во всех районах есть электроэнергия и вода, передает РИА «Новости».

    Губернатор рассказал, что мужчин насильно мобилизуют и отлавливают на улицах Херсона.

    «В Херсоне остается все больше людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы все больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», – почеркнул Сальдо.

    Ранее Сальдо заявил о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ.

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    7 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Журналист Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство может вскоре пересечь красные линии России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

    Киевский режим очень близок к пересечению красных линий, заявил Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявлял, что США не передают Украине дальнобойные ракеты, поскольку такое оружие не сыграет решающую роль.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком счел это заявление Остина началом «отступления» США.

    Коментарии (7)
    7 сентября 2024, 06:04 • Новости дня
    Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Ким Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком увидел в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных американских ракет для ударов ВСУ вглубь России начало «отступления» США.

    «США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    По его словам, шаг вниз по лестнице эскалации может означать хорошие новости для человечества.

    Ранее Остин заявил: Киеву не следует надеяться на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя.

    Между тем, агентство Reuters сообщило, что США близки к соглашению, чтобы передать Киеву крылатые ракеты большой дальности JASSM в ближайшие месяцы.

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    7 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российско-украинский конфликт достиг критической точки, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, сообщило издание Fatto Quotidiano.

    По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.

    Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.

    Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.

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    7 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Американский журналист: Вашингтон недоволен действиями Киева

    Американский журналист Хинкл: Вашингтон недоволен действиями Киева

    Американский журналист: Вашингтон недоволен действиями Киева
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американском руководстве недовольны действиями киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского после удара по учебному центру в Полтаве, сообщил американский журналист Джексон Хинкл.

    У Соединенных Штатов есть причины для смещения Зеленского, заявил Хинкл РИА «Новости».

    Киев предполагал, что может действовать безнаказанно, но Москва ответила на нападение на Курскую область ударом по полтавскому учебному центру, поскольку украинская сторона нарушила красные линии.

    «Очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, и у этого могут быть плохие последствия в дальнейшем, в министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его (Зеленского) уход», – заключил журналист.

    Ранее высокопоставленный военный источник заявлял, что в результате удара по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии и наемники европейских стран.

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    7 сентября 2024, 00:02 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожен склад безэкипажных катеров под Одессой

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар «Искандером» по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе Одессы, уничтожены 20 БЭК, сообщил военный источник.

    Ракетный удар был нанесен 4 сентября ОТРК «Искандер-М» по складу безэкипажных катеров противника в районе города Одесса, передает РИА «Новости».

    До этого, 28 августа, ВС России нанесли удар по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где разгружалось вооружение для ВСУ. В результате «Искандером» были уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК повреждены, передает ТАСС.

    Всего в период с 28 августа по 5 сентября в общей сложности было уничтожено 48 украинских безэкипажных катеров, из них в море – 16 БЭК, в портах – 32 катера, а еще 38 БЭК повреждены на складах.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    7 сентября 2024, 17:22 • Новости дня
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    Артиллерия ВС России поразила замаскированные силы ВСУ в лесах Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики собрали свои силы в лесном массиве в приграничном районе Курской области, по ним ударили артиллерийские расчеты группировки «Север», сообщило Минобороны.

    Скопления ВСУ выявили средства воздушной разведки, они замаскировались в лесном массиве, после этого цели поразили из ствольной и реактивной артиллерии, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили поражение личного состава и техники украинской армии.


    До этого в курском приграничье районе бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков.

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    7 сентября 2024, 19:17 • Новости дня
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успех у Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью.

    ВС России достигли оперативно-тактического успеха на Покровском направлении, сейчас у Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, заявил Стариков, передает РИА «Новости».

    Пока нет уверенности, что ВСУ смогут восполнить понесенные там потери.

    «Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», – предсказал полковник.

    Ранее ВС России ударили по мосту и колонне военной техники ВСУ у Красноармейска в ДНР, это замедлило снабжение резервов украинских военных.

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    7 сентября 2024, 11:46 • Новости дня
    Американский журналист рассказал, сможет ли Трамп развязать войну с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, в отличие от демократов, может получить поддержку простых американцев для ведения крупной войны с Россией, если не сможет решить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    «Я сомневаюсь, что демократы смогут сделать то же самое, но у Трампа это вполне реально. Большая война с Россией или Китаем – да», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Хинкла, экс-президент имеет серьезное желание добиться мира на Украине. Однако, если Трамп вернется в Белый дом, есть вероятность, что США выберут путь дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее Трамп заявлял, что, если победит на выборах, сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов.

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    7 сентября 2024, 03:44 • Новости дня
    В Раде назвали сумму взятки для покупки отсрочки от мобилизации

    Депутат Верховной рады Юрченко заявил, что отсрочку от мобилизации на Украине можно купить за 37 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    «Белые билеты» (военные билеты, освобождающие от службы в армии по состоянию здоровья) покупают на Украине для отсрочки от мобилизации за 37 тыс. долларов, заявил депутат Рады Александр Юрченко.

    Украинский депутат напрямую связал покупки домов в Испании военкомами со взятками. По его словам, сейчас платят 37 тыс. долларов за отсрочку от мобилизации, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ отмечали, что до ужесточения мобилизационного законодательства стоимость отсрочки от мобилизации составляла порядка 10 тыс. долларов.

    Ранее национальный банк Украины сообщил, что количество граждан, выехавших из страны в этом году, составило 400 тыс. человек.

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    7 сентября 2024, 12:38 • Новости дня
    WP: Зеленскому не разрешили наносить удары вглубь России

    Washington Post: Зеленскому не разрешили наносить удары вглубь России

    WP: Зеленскому не разрешили наносить удары вглубь России
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский не убедил западных союзников снять ограничения на удары вглубь России, пишет Washington Post.

    По данным газеты, прозвучавшее в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины в Западной Германии обращение Зеленского не привело к какому-либо результату, передает РИА «Новости».

    «США не сообщили о немедленном изменении ограничений на использование вооружений большей дальности», – уточняется в публикации.

    Ранее Зеленский заявил, что радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю.

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    7 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о помощи Зеленскому в обмен на украинские полезные ископаемые

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что украинцы сидят на земле ценой в 1 трлн долларов, которая будет полезна для экономики США.

    Киевский режим не хочет введения американских войск, ему нужно оружие, чтобы отразить наступление России, заявил сенатор, передает «Страна.ua».

    «Они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать друзьям на Украине», – сказал американский политик.

    Зеленский отметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона.

    Ранее болгарский политик Пламен Пасков сообщал, что американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory потребовала от киевского режима, чтобы тот не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах.

    Коментарии (5)
    7 сентября 2024, 00:31 • Новости дня
    Зеленский пожалел, что не может ударить по Кремлю

    Зеленский выразил сожаление, что не может ударить ракетами по Кремлю

    Tекст: Вера Басилая

    Радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю, что вызывает сожаление, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме «Амброзетти».

    По словам Зеленского, дальнобойное оружие, которое могут передать союзники Украине, способно  бить на расстояние около 200 км, что не позволяет атаковать Кремль.

    «Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать»,  – заявил Зеленский, передает RT.

    Ранее в Пентагоне заявили, что разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против российской авиации.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал шантажом и «игрой с огнем» обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

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