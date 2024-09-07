Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Одесситы перекрыли дорогу в знак протеста отключению электричества
В Одессе местные жители заблокировали движение на одной из проезжих частей из-за длительного отсутствия электроснабжения, сообщают украинские СМИ.
Одесситы устроили протест, перекрыв движение на улице, они недовольны отсутствием электричества на протяжении нескольких дней, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Ранее в сентябре украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что жители страны ближайшей зимой могут проводить почти все время без тепла и света.